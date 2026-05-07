Το δημόσιο «ευχαριστώ» της Δανάης Μπάρκα και ο απολογισμός.

Το απόγευμα της Πέμπτης 7 Μαΐου, η Δανάη Μπάρκα, επέστρεψε με μία νέα ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, μέσω της οποίας επέλεξε να εκφράσει μερικά από τα πιο έντονα συναισθήματά της.

Πιο συγκεκριμένα, η ηθοποιός και παρουσιάστρια, αναφέρθηκε στην συνέντευξη που παραχώρησε στην διαδικτυακή εκπομπή «Rainbow Mermaids» που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη 6 Μαΐου, καθώς ήταν η αφορμή για να λάβει μερικά από τα μηνύματα που την έκαναν να πιστέψει ακόμη περισσότερο στα όνειρά της.

Η ηθοποιός που ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας, δημοσίευσε μία φωτογραφίας της, συνοδεύοντας την με μία συγκινητική λεζάντα στην οποία αναφέρθηκε στους στόχους της, ευχαριστώντας τους διαδικτυακούς της ακόλουθους για τη στήριξη, στέλνοντας παράλληλα το δικό της ηχηρό μήνυμα:

«Τα μηνύματα που έχω λάβει από την χθεσινή συνέντευξη είναι τόσα πολλά που δεν έχω προλάβει να τα ανοίξω όλα! Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει.

Ονειρευόμουν μικρή να κάνω μια δουλειά που θα με κάνει να «ανήκω» σε ομάδες. Πού θα δίνει γέλιο, χαμόγελα, συγκίνηση και θα προσφέρει οτιδήποτε μπορεί.

{https://www.instagram.com/p/DYCsYefjFVG/}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ονειρευόμουν να κάνω μια δουλειά που να μπορώ να επηρεάσω κι άλλα άτομα στο να ονειρευτούν και να προσπαθήσουν για ό,τι λέει η καρδιά τους.

Σιγά σιγά, στα 33 συνειδητοποιώ κάποιες στιγμές ότι έχω καταφέρει μερικά από τα όνειρα μου και αυτό οφείλεται και σε εσάς. Σε έναν κόσμο, και σε έναν χώρο που η κριτική και το κακό σχόλιο κυριαρχεί, υπάρχουν τα δικά σας μηνύματα που όλα τα κάνουν αλλιώς.

Αν λοιπόν εσύ που διαβάζεις τώρα αυτό ,θες να κάνεις κάτι αντίστοιχο στη ζωή σου.. να μην διστάσεις. Πάντα θα υπάρχουν κακοί, δύστροποι και αγενείς άνθρωποι σε όλες τις δουλειές. Εσύ να κυνηγάς το φως μέσα σου και να το σκορπίζεις γύρω σου.

Αν εσύ που διαβάζεις αυτό ,είσαι «μαζί» μου από τη Νίκη,από την Ουράνια, απ την Λόλα, απ τις μάγισσες, απ την Λυσιστράτη ή απ την εκπομπή.. σ’ ευχαριστώ.

Γιατί είσαι κομμάτι του ονείρου μου και των στόχων μου. Όσο κι αν υπάρχουν γύρω μας σκοτάδια, αν επικεντρωθούμε στις χαρές και στην αγκαλιά θα τα ξεπεράσουμε.

Μην ακούτε κανέναν που ΔΕΝ σας προσφέρει τίποτα.

Μην μένετε σε αυτά που λένε ή που γράφουν.

Να μένετε σ αυτά που νιώθετε!

Καλό απόγευμα υπέροχα μου λουλούδια & ξανά ευχαριστώ για την αγάπη».