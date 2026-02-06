Οι συλληφθέντες είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοιες υποθέσεις.

Στην εξάρθρωση συμμορίας, η οποία διακινούσε ποσότητες ηρωίνης, κοκκαΐνης και ακατέργαστης κάνναβης στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής προχώρησε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η συντονισμένη δράση αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών και της ΔΑΟΕ πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε διάφορες περιοχές της Αττικής, μεταξύ των οποίων η Αθήνα, η Κερατέα, το Περιστέρι, η Νέα Σμύρνη και ο Άγιος Δημήτριος την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης, ανάμεσά τους και το άτομο που φέρεται να είχε ηγετικό ρόλο, καθώς και ακόμη ένας εμπλεκόμενος. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και –κατά περίπτωση– για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το αρχηγικό μέλος είχε αναλάβει τον κεντρικό συντονισμό της ομάδας, φροντίζοντας για την εξεύρεση προμηθευτών, τη διαχείριση και φύλαξη των χρημάτων, καθώς και για τη φύλαξη, μεταφορά και –κατά διαστήματα– διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Παράλληλα, είχε ενεργό ρόλο στη νόθευση και την τυποποίηση ηρωίνης.

Τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης λειτουργούσαν επιχειρησιακά, αναλαμβάνοντας καθήκοντα όπως η αποθήκευση και φύλαξη ποσοτήτων ναρκωτικών, η ανεύρεση πελατών, η επανατυποποίηση και διακίνηση των ουσιών, η είσπραξη χρημάτων από τις πωλήσεις, αλλά και η διαχείριση χώρων απόκρυψης (καβάτζες) που χρησιμοποιούνταν για τον ανεφοδιασμό της οργάνωσης.

Από τις έρευνες της ΕΛ.ΑΣ στις οικίες των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν:

το χρηματικό ποσό των 17.170 ευρώ,

1.445,1-γραμμάρια ηρωίνης,

468,5 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

52 γραμμάρια κοκαΐνης

58 γραμμάρια υγρής μεθαδόνης,

6.762,5 γραμμάρια από σκόνες άγνωστης χημικής σύστασης,

2 αυτοκίνητα και μία μοτοσικλέτα,

107 φυσίγγια,

9 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

6 κινητά τηλέφωνα και

πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι συλληφθέντες, οι οποίοι κατά περίπτωση έχουν απασχολήσει κατ’επανάληψη τις Αρχές, για παρόμοια και έτερα αδικήματα, οδηγήθηκαν στηναρμόδια εισαγγελική Αρχή.