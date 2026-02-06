Ο Έλτον Τζον και ο σύζυγός του, Ντέιβιντ Φέρνις είναι μέρος μιας ομάδας επτά εναγόντων, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Χάρι.

Ο Έλτον Τζον κατέθεσε στο ανώτατο δικαστήριο στο πλαίσιο της δίκης που έχει ξεκινήσει κατηγορώντας τον εκδότη της Daily Mail για «απεχθή» παραβίαση της ιδιωτικότητάς του.

Ο Έλτον Τζον δήλωσε ότι τα άρθρα σχετικά με την υγεία του και τη γέννηση του γιου του από τον εκδότη της Daily Mail ήταν μια «απεχθής» παραβίαση και ότι η συμπεριφορά της έκδοσης είχαν ξεφύγει «ακόμα και από τα πιο βασικά πρότυπα ανθρώπινης ευπρέπειας».

Εμφανιζόμενος για λίγο στο ανώτατο δικαστήριο μέσω βιντεοκλήσης την Παρασκευή, ο Έλτον Τζον πρόσθεσε πως «εξοργίστηκε» όταν ενημερώθηκε για τους ισχυρισμούς ότι ιδιωτικοί ερευνητές που εργάζονται για την Associated Newspapers Ltd (ANL) παρακολουθούσαν τηλεφωνικές κλήσεις του και είχαν πρόσβαση σε ιδιωτικές ιατρικές πληροφορίες.

Ο 78χρονος τραγουδιστής σημείωσε ότι θα ήταν δύσκολο γι' αυτόν να έρθει στο δικαστήριο, γι αυτό και βρέθηκε μέσω βιντεοκλήσης ενώ ζήτησε επίσης συγγνώμη για την όρασή του. Κατηγόρησε την Daily Mail ότι διέπραξαν «τα πιο φρικτά πράγματα στον κόσμο» όσον αφορά την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής της οικογένειάς του.

Ο Τζον και ο σύζυγός του, Ντέιβιντ Φέρνις, κατηγορούν την έκδοση για 10 άρθρα που καλύπτουν τη γέννηση του γιου τους, το κόστος του γάμου τους και την υγεία του τραγουδοποιού. Το ζευγάρι είναι μέρος μιας ομάδας επτά εναγόντων, συμπεριλαμβανομένου του πρίγκιπα Χάρι και της Ντορίν Λόρενς, της μητέρας του δολοφονημένου εφήβου Στίβεν Λόρενς, οι οποίοι έχουν κινηθεί νομικά κατά της ANL, κατηγορώντας την ότι επωφελείται από παράνομες δραστηριότητες, όπως η παρακολούθηση και το hacking τηλεφώνων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Από προσωπικό επίπεδο, θεωρώ την σκόπιμη εισβολή της Daily Mail στο ιατρικό μου απόρρητο και στις ιατρικές λεπτομέρειες που αφορούν τη γέννηση του γιου μας Ζάκαρι αποτρόπαια και εκτός ακόμη και των πιο βασικών προτύπων ανθρώπινης ευπρέπειας», δήλωσε ο Τζον σε γραπτή κατάθεσή του στο δικαστήριο.

«Ο Ντέιβιντ και εγώ έχουμε δει τώρα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι η Daily Mail με έψαχνε σε περιόδους που ήμουν στο νοσοκομείο. Έχουμε επίσης δει έγγραφα που αποδεικνύουν την έντονη έρευνά τους γύρω από τη γέννηση του πρώτου μας γιου, Ζάκαρι. Δεν πιστεύουμε ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν νόμιμοι τρόποι με τους οποίους ανακάλυψαν λεπτομέρειες σχετικά με τη δότρια ωαρίων, τα έμβρυα και τα ζητήματα πατρότητας. Αυτά ήταν από τα πιο εμπιστευτικά θέματα στη ζωή μας εκείνη την εποχή» τόνισε.

Η ANL αρνείται τις κατηγορίες. Σε γραπτές αναφορές, η νομική ομάδα της ANL δήλωσε ότι οι ισχυρισμοί που έγιναν σε σχέση με το ζευγάρι ήταν «αβάσιμοι και δεν υποστηρίζονται από τα αποδεικτικά στοιχεία ενώπιον του δικαστηρίου».

Στο δικαστήριο, ο Έλτον Τζον είπε ότι αρχικά δεν είχε παραπονεθεί για τα άρθρα επειδή δεν υποψιαζόταν ότι είχαν εξασφαλιστεί με παράνομα μέσα. Πρόσθεσε ότι κινήθηκαν νομικά αφού άκουσε τα όσα παράνομα έκανε ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Γκάβιν Μπάροους. Οι ενάγοντες ισχυρίζονται ότι ο Μπάροους παρακολουθούσε παράνομα τις ιδιωτικές τηλεφωνικές κλήσεις του ζευγαριού, ενώ είχε χακάρει τα φωνητικά μηνύματα του κηπουρού τους.

Ο Μπάροους απάντησε ότι πρόκειται για πλαστογραφία. Η αμφισβητούμενη ομολογία έχει καταστεί κεντρική στην υπόθεση και η νομική διαμάχη συνεχίζεται για το αν ο Μπάροους θα καταθέσει ή όχι.

Η ANL ανέφερε ότι ο Μπάροους είχε δηλώσει ότι «δεν συμμετείχε ποτέ σε καμία ερευνητική εργασία σε σχέση με τον Έλτον Τζον και ποτέ δεν υπέκλεψε επικοινωνίες που σχετίζονται με... οποιονδήποτε άλλον που είχε οποιαδήποτε σχέση με εκείνον». Η δικηγόρος της εταιρείας υπαινίχθηκε ότι τα άρθρα είχαν εξασφαλιστεί με νόμιμα μέσα, είτε από δημόσιες δηλώσεις, εκπροσώπους είτε χρησιμοποιώντας πληροφορίες από προηγούμενα άρθρα.

Αναφερόμενη σε ένα άρθρο του 2015 σχετικά με την ασθένεια του Έλτον Τζον στο Μονακό, επικαλέστηκε την προηγούμενη κάλυψη στον γαλλικό τύπο. Τόνισε επίσης πληροφορίες που δόθηκαν σε δημοσιογράφο του ANL μέσω email από τον πρώην εκπρόσωπο του Έλτον Τζον, Γκάρι Φάροου.

«Γι' αυτό ο κ. Φάροου δεν εργάζεται πλέον για εμάς», είπε ο Έλτον Τζον.

Η πλευρά της εφημερίδας υπαινίχθηκε ακόμα ότι το «ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον» του ζευγαριού παρείχε πληροφορίες στους δημοσιογράφους με τον Έλτον Τζον να απαντά πως «Οι φίλοι μου δεν μιλάνε στον Τύπο και γι' αυτό εξακολουθούν να είναι φίλοι μου, για να το θέσω ωμά».

Η υπόθεση συνεχίζεται στις δικαστικές αίθουσες.

Με πληροφορίες του Guardian