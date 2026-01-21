«Πιθανόν ήθελαν να με οδηγήσουν στα ναρκωτικά και το ποτό για να πουλήσουν περισσότερες εφημερίδες», κατέθεσε ο πρίγκιπας Χάρι.

Ο πρίγκιπας Χάρι συγκρατούσε τα δάκρυά του την ώρα που κατέθετε ότι οι εφημερίδες της Associated Newspapers έκαναν κόλαση τη ζωή της συζύγου του, Μέγκαν Μαρκλ, ενώ είπε πως είχαν εμμονή μαζί του.

Ο 41χρονος μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου κατέθεσε σήμερα, Τετάρτη, στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, όπου εκδικάζεται η αγωγή σε βάρος της εταιρείας που εκδίδει τις εφημερίδες Daily Mail και Mail on Sunday.

Έξι άτομα- ανάμεσά τους ο πρίγκιπας Χάρι, οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ, ο Έλτον Τζον και ο σύζυγός του, Ντέιβιντ Φέρνις- κατηγορούν τις εφημερίδες ότι χρησιμοποιούσαν παράνομες μεθόδους προκειμένου να συγκεντρώσουν πληροφορίες για δημοσιεύματα που τους αφορούσαν. Στην περίπτωση του δούκα του Σάσεξ, η υπόθεση αφορά 14 δημοσιεύματα.

«Είναι μια φριχτή εμπειρία και το χειρότερο είναι ότι συνεχίζουν να με κυνηγούν. Έχουν κάνει κόλαση τη ζωή της συζύγου μου», κατέθεσε ο πρίγκιπας Χάρι. Όταν ρωτήθηκε για τις συνέπειες της υπόθεσης, συναισθηματικά φορτισμένος απάντησε ότι η Associated Newspapers τον αντιμετωπίζει ακόμα χειρότερα από το 2022, όταν έκανε την αγωγή.

Σε άλλο σημείο, ανέφερε ότι δεν μπορούσε να διαμαρτυρηθεί για τα δημοσιεύματα, επειδή ανήκε στη βασιλική οικογένεια. «Αν διαμαρτυρηθείς, (ο Τύπος) πεισμώνει με εσένα, από την εμπειρία μου», συμπλήρωσε.

«Το ότι πρέπει να κάθομαι εδώ και να τους ακούω να υποστηρίζουν ότι δεν έχω κανένα δικαίωμα σε όποια ιδιωτικότητα, είναι αηδιαστικό», τόνισε. Ο πρίγκιπας Χάρι επέμεινε ότι δεν υπήρχαν διαρροές από τον κύκλο του, που έδιναν πληροφορίες για εκείνον στους δημοσιογράφους της Daily Mail και της Mail on Sunday. Επίσης είπε στο Ανώτατο Δικαστήριο ότι οι δύο εφημερίδες είχαν «εμμονή» με το να τον παρακολουθούν.

«Δεν υπήρχαν διαρροές από τον κύκλο μου, θέλω να το ξεκαθαρίσω», είπε και πρόσθεσε ότι από τη στιγμή που άρχιζε να υποψιάζεται κάποιον, έπρεπε να τον «κόψει». «Όταν βρίσκεσαι σε μια τέτοια κατάσταση, τη στιγμή που βγαίνει κάτι προσωπικό, ο κύκλος εμπιστοσύνης σου μειώνεται με τον καιρό. Τα πράγματα σε αυτά τα δημοσιεύματα δεν ήταν του είδους για τα οποία θα μιλούσα ανοιχτά», κατέθεσε.

Ο δικηγόρος της Associated Newspapers, Άντονι Γουάιτ, υποστήριξε ότι δημοσιογράφοι που έγραψαν μερικά από τα 14 δημοσιεύματα είχαν πηγές από τον κύκλο του, όπως και ότι ο πρίγκιπας Χάρι είχε καλές σχέσεις με κάποιους από τους ρεπόρτερ. «Δεν είμαι φίλος με κανέναν από αυτούς τους δημοσιογράφους και ποτέ δεν υπήρξα», ξεκαθάρισε.

Κατηγόρησε την εταιρεία ότι είχε «μια εμμονή με το να παρακολουθούν κάθε πτυχή της ζωής μου, ώστε να ξεπεράσουν τους ανταγωνιστές τους, κάτι που με έκανε απίστευτα παρανοϊκό, με απομόνωσε και πιθανόν ήθελαν να με οδηγήσουν στα ναρκωτικά και το ποτό για να πουλήσουν περισσότερες εφημερίδες», όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε γραπτή κατάθεση που υπέβαλε στο δικαστήριο, ο Χάρι υποστήριξε ότι οι παράνομες τεχνικές των δύο εφημερίδων περιελάμβαναν μεταξύ άλλων «χακάρισμα ηχητικών μηνυμάτων, υποκλοπές, απόκτηση αναλυτικών λογαριασμών τηλεφώνου, απόκτηση πληροφοριών για ιδιωτικές πτήσεις της πρώην συντρόφου μου, Τσέλσι Ντέιβι».

Δήλωσε αποφασισμένος να λογοδοτήσει η εταιρεία, κάτι που είναι «προς το δημόσιο συμφέρον», τόνισε. «Αν η εφημερίδα με τη μεγαλύτερη επιρροή μπορεί να αποφύγει τη δικαιοσύνη, τότε κατά την άποψή μου όλη η χώρα είναι καταδικασμένη», συμπλήρωσε.