«Υπηρέτησα εκεί. Έκανα φίλους ζωής εκεί. Και έχασα φίλους εκεί» δήλωσε μεταξύ άλλων ο πρίγκιπας Χάρι.

Απάντηση στις δηλώσεις Τραμπ για τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν έδωσε ο πρίγκιπας Χάρι.

Ο Δούκας του Σάσεξ είπε ότι οι «θυσίες» των Βρετανών στρατιωτών που υπηρέτησαν και πέθαναν στο Αφγανιστάν αξίζουν ειλικρίνεια και σεβασμό». Ο Ντόναλντ Τραμπ πυροδότησε νέα έντασηόταν δήλωσε πως οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ έμειναν μακριά από τις πρώτες γραμμές στη σύγκρουση.

Ο πρίγκιπας Χάρι ήταν πρώην συγκυβερνήτης πυροβολητής της Αεροπορίας του Στρατού και πραγματοποίησε δύο αποστολές στην πρώτη γραμμή στο Αφγανιστάν.

«Το 2001, το ΝΑΤΟ επικαλέστηκε το Άρθρο 5 για πρώτη και μοναδική φορά στην ιστορία. Αυτό σήμαινε ότι κάθε συμμαχικό έθνος ήταν υποχρεωμένο να σταθεί στο πλευρό των ΗΠΑ στο Αφγανιστάν, επιδιώκοντας την κοινή μας ασφάλεια. Οι Σύμμαχοι ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα. Υπηρέτησα εκεί. Έκανα φίλους ζωής εκεί. Και έχασα φίλους εκεί. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο σκοτώθηκαν 457 μέλη του στρατού. Χιλιάδες ζωές άλλαξαν για πάντα. Μητέρες και πατέρες έθαψαν γιους και κόρες. Παιδιά έμειναν χωρίς γονιό. Οι οικογένειες έμειναν πίσω να επωμίζονται το κόστος. Γι αυτές τις θυσίες αξίζει να μιλήσουμε με ειλικρίνεια και σεβασμό, καθώς όλοι παραμένουμε ενωμένοι και πιστοί στην υπεράσπιση της διπλωματίας και της ειρήνης» δήλωσε ο πρίγκιπας Χάρι.

Έντονη αντίδραση και από Στάρμερ

Ο Κιρ Στάρμερ απηύθυνε μια πρωτοφανή επίπληξη στον Ντόναλντ Τραμπ για τα «προσβλητικά και ειλικρινά απαράδεκτα» σχόλιά του σχετικά με βρετανικά και άλλα στρατεύματα του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν και πρότεινε στον Τραμπ να ζητήσει συγγνώμη.

Μετά από μια ημέρα αυξανόμενης οργής σε όλο τον κόσμο για τον ισχυρισμό του προέδρου των ΗΠΑ ότι τα βρετανικά και τα στρατεύματα του ΝΑΤΟ που πολέμησαν στο Αφγανιστάν απέφυγαν την πρώτη γραμμή της μάχης, ο Στάρμερ απότισε φόρο τιμής στα 457 μέλη των ενόπλων δυνάμεων που έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

«Δεν θα ξεχάσω ποτέ το θάρρος τους, την ανδρεία τους και τη θυσία που έκαναν για τη χώρα τους», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός την Παρασκευή. «Υπάρχουν επίσης πολλοί που τραυματίστηκαν, μερικοί με τραύματα που άλλαξαν τη ζωή τους. Και έτσι θεωρώ τα σχόλια του Προέδρου Τραμπ προσβλητικά και ειλικρινά απαράδεκτα και δεν με εκπλήσσει που προκάλεσαν τόσο πόνο στους αγαπημένους όσων σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν».

Ερωτηθείς αν χρειάζεται ο Τραμπ να ζητήσει συγγνώμη, ο Στάρμερ είπε πως: «Αν είχα μιλήσει λάθος ή είχα πει αυτά τα λόγια, σίγουρα θα ζητούσα συγγνώμη».

Ωστόσο ο Στάρμερ τόνισε τη σημασία της «πολύ στενής» σχέσης με τις ΗΠΑ για την ασφάλεια της Βρετανίας, προσθέτοντας πως «εξαιτίας αυτής της σχέσης πολεμήσαμε στο πλευρό των Αμερικανών για τις αξίες μας στο Αφγανιστάν. Και σε αυτό το πλαίσιο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ή υπέστησαν τρομερά τραύματα, πολεμώντας για την ελευθερία, πολεμώντας με τους συμμάχους μας για αυτό που πιστεύουμε».

Τι είπε ο Τραμπ

Στη συνέντευξη, που παραχώρησε στο Fox News την Πέμπτη ο Τραμπ είπε χαρακτηριστικά πως: «Το ΝΑΤΟ θα πει ότι έστειλε κάποια στρατεύματα στο Αφγανιστάν... και το έκαναν, έμειναν λίγο πίσω, λίγο μακριά από την πρώτη γραμμή».

Μιλώντας στο Νταβός την Τετάρτη, έκανε παρόμοιους ισχυρισμούς κατά του ΝΑΤΟ λέγοντας πως «τους γνωρίζω όλους πολύ καλά. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ήταν εκεί. Ξέρω ότι θα ήμασταν εκεί γι' αυτούς. Δεν ξέρω αν θα ήταν εκεί για εμάς».

Συνολικά 3.486 στρατιώτες του ΝΑΤΟ πέθαναν στην 20ετή σύγκρουση στο Αφγανιστάν, εκ των οποίων 2.461 ήταν Αμερικανοί.