Η αύξηση των τιμών είναι ήδη αισθητή στους καταναλωτές.

«Έσπειραν ανέμους και θερίζουν θύελλες». Η φράση αυτή μοιάζει να αποτυπώνει εύστοχα τις συνέπειες της ενεργειακής αναταραχής που προκάλεσε η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Οι δηλώσεις Αμερικανικών αξιωματούχων την Κυριακή για την εκτίναξη των τιμών του πετρελαίου δείχνουν για πρώτη φορά μια προσπάθεια πολιτικής διαχείρισης της κατάστασης και προδίδουν την αγωνία των στελεχών της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ.

Τα στελέχη του επιτελείου Τραμπ επιχειρήσαν να υποβαθμίσουν τις ανησυχίες για την εκτίναξη των τιμών πετρελαίου, υποστηρίζοντας ότι η άνοδος δεν οφείλεται σε πραγματική έλλειψη προσφοράς αλλά κυρίως στον φόβο και την ψυχολογία των αγορών. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, δήλωσε την Κυριακή ότι η παγκόσμια αγορά παραμένει επαρκώς εφοδιασμένη με πετρέλαιο και φυσικό αέριο, αποδίδοντας τη ραγδαία αύξηση των τιμών σε αυτό που χαρακτήρισε «πριμ φόβου». Μιλώντας σε αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα, υποστήριξε ότι η άνοδος «δεν έχει καμία σχέση με έλλειψη βαρελιών πετρελαίου ή φυσικού αερίου», αλλά με την αντίληψη των επενδυτών ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να εξελιχθεί σε μακροχρόνιο πόλεμο.

Η αύξηση των τιμών είναι ήδη αισθητή στους καταναλωτές. Σύμφωνα με στοιχεία της Αμερικανικής Ένωσης Αυτοκινητιστών, η τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 47 σεντς ανά γαλόνι μέσα σε μία εβδομάδα, ενώ το ντίζελ κατέγραψε ακόμη μεγαλύτερη άνοδο, της τάξης των 83 σεντς. Παρόμοια επιχειρηματολογία υιοθέτησε και ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Τζον Κένεντι, ο οποίος απέδωσε την άνοδο στις κινήσεις των εμπόρων πετρελαίου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι οι τιμές ανεβαίνουν επειδή «έμποροι πετρελαίου με πολυτελή παπούτσια και καραμελένιους καφέδες ανεβάζουν τις προσφορές».

Ωστόσο, πέρα από την ψυχολογία των αγορών, πραγματικοί γεωπολιτικοί παράγοντες επηρεάζουν το ενεργειακό σύστημα. Η σύγκρουση με το Ιράν έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διαύλους μεταφοράς πετρελαίου παγκοσμίως. Σύμφωνα με τη Διεθνή Υπηρεσία Ενέργειας, από το πέρασμα αυτό διέρχονταν το 2025 κατά μέσο όρο περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου ημερησίως, ενώ η κανονική κίνηση φτάνει τα 130 πλοία την ημέρα.

Πρόσφατες αναφορές από το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακής Πληροφόρησης κάνουν λόγο για σχεδόν πλήρη προσωρινή παύση της εμπορικής ναυσιπλοΐας στην περιοχή, γεγονός που δημιουργεί συμφόρηση στα περιφερειακά συστήματα μεταφοράς και αποθήκευσης πετρελαίου.

Παρά τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας προειδοποιεί ότι η αγορά βρισκόταν μεν σε πλεόνασμα προσφοράς από τις αρχές του 2025, αλλά μια παρατεταμένη διακοπή εφοδιασμού θα μπορούσε να μετατρέψει γρήγορα την ισορροπία σε έλλειμμα.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς οι αυξήσεις στις τιμές καυσίμων επηρεάζουν άμεσα το κόστος ζωής των ψηφοφόρων σε μια κρίσιμη χρονιά ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ.

Αν όλα αυτά συμβαίνουν στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα σε στάση αναμονής βρίσκονται και οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν την κατάσταση με έντονη επιφυλακτικότητα. Πηγές από το λιανεμπόριο εκτιμούν ότι προς το παρόν δεν καταγράφονται σημαντικές ανατιμητικές πιέσεις στα ράφια, ωστόσο η εικόνα μπορεί να αλλάξει εάν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί.

Οι επιχειρήσεις παρακολουθούν κυρίως δύο παράγοντες: τη διάρκεια της κρίσης και την πορεία των τιμών της ενέργειας. Μια σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους θα μπορούσε να μεταφερθεί σταδιακά στην παραγωγή και στις μεταφορές, οδηγώντας τελικά σε υψηλότερες τιμές προϊόντων.

Στη βιομηχανία η αβεβαιότητα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Στελέχη του κλάδου επισημαίνουν ότι ο πραγματικός κίνδυνος δεν βρίσκεται μόνο στην άνοδο των τιμών της ενέργειας, αλλά και στον πιθανό πολλαπλασιαστικό αντίκτυπο που μπορεί να προκύψει στην παγκόσμια οικονομία.

Η αλυσίδα των επιπτώσεων μπορεί να αποδειχθεί απρόβλεπτη: αυξημένο κόστος παραγωγής, ακριβότερες μεταφορές, ανατιμήσεις στις πρώτες ύλες και τελικά πίεση στα περιθώρια κέρδους των επιχειρήσεων.

Πολλά θα εξαρτηθούν από το αν η σύγκρουση θα παραμείνει γεωπολιτικά περιορισμένη ή αν θα επεκταθεί σε περισσότερες χώρες της περιοχής. Η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει δείξει ότι οι γεωπολιτικές κρίσεις μπορούν να εξελιχθούν γρήγορα σε οικονομικές κρίσεις.