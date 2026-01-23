Οι ΗΠΑ παραμένουν η μόνη χώρα που έχει επικαλεστεί το άρθρο 5 της συλλογικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ, που ενεργοποιήθηκε μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε την οργή Βρετανών βουλευτών και βετεράνων μετά την προκλητική δήλωσή του ότι οι στρατιώτες του ΝΑΤΟ «απέφυγαν» τη μάχη στο Αφγανιστάν. Ο αμερικανός πρόεδρος έκανε τα σχόλια αυτά σε συνέντευξή του στο Fox News, επαναλαμβάνοντας το «παράπονο» πως «το ΝΑΤΟ δεν θα υποστήριζε τις ΗΠΑ αν του ζητούνταν».

Σύμφωνα με τον Guardian, οι ψευδείς και προσβλητικές δηλώσεις Τραμπ προκάλεσαν αντιδράσεις σε ολόκληρο το πολιτικό φάσμα, με τους επικριτές του προέδρου να υπενθυμίζουν τους 457 Βρετανούς που έχασαν τη ζωή τους στο Αφγανιστάν.

Σημειώνεται πως συνολικά 3.486 στρατιώτες του ΝΑΤΟ έχασαν τη ζωή τους στη 20ετή σύγκρουση, εκ των οποίων οι 2.461 ήταν Αμερικανοί.

Ο Καναδάς θρήνησε 165 νεκρούς, μεταξύ αυτών και πολίτες, ενώ η Δανία 44 - τον υψηλότερο αριθμό αναλογικά με τον πληθυσμό της εκτός ΗΠΑ.

Στη συνέντευξή του στο Fox News, ο Τραμπ έφτασε στο σημείο να πει: «Ποτέ δεν τους χρειαζόμασταν. Θα πουν ότι έστειλαν λίγους στρατιώτες στο Αφγανιστάν… και το έκαναν, αλλά έμειναν λίγο πίσω, λίγο πιο μακριά από το μέτωπο».

Ο Κάλβιν Μπέιλι, βουλευτής των Εργατικών και πρώην αξιωματικός της RAF που υπηρέτησε στο Αφγανιστάν μαζί με ειδικές αμερικανικές δυνάμεις, δήλωσε πως οι αναφορές του Τραμπ «δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα που βιώσαμε όσοι υπηρετήσαμε εκεί».

Ο συντηρητικός βουλευτής Μπεν Ομπέζ-Τζέκτι, ο οποίος υπηρέτησε στο Αφγανιστάν, είπε ότι είναι «λυπηρό να βλέπεις τη θυσία της χώρας μας και των συμμάχων μας στο ΝΑΤΟ να υποτιμάται τόσο εύκολα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ».

Ο Ταν Ντέσι, πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της Βουλής των Κοινοτήτων, χαρακτήρισε τα σχόλια του Αμερικανού προέδρου «απαράδεκτα και προσβλητικά για τους γενναίους Βρετανούς στρατιώτες μας, που ρίσκαραν τη ζωή τους για να βοηθήσουν τους συμμάχους μας».

Η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, Έμιλι Θόρνμπερι, χαρακτήρισε τη δήλωση «κάτι πολύ περισσότερο από ένα λάθος» και «προσβολή» προς τις οικογένειες των νεκρών.

Τραμπ έχει προηγουμένως επικριθεί για την απαλλαγή του από τον πόλεμο του Βιετνάμ, μετά τη διάγνωσή του για... κότσι - ισχυρισμός που έχει αμφισβητηθεί ευρέως.

Ο Στίβεν Στιούαρτ - πρώην στρατιωτικός, συγγραφέας και δημοσιογράφος - δήλωσε: «Τα σχόλια του Τραμπ είναι τόσο προσβλητικά όσο και ανακριβή. Είναι εξαιρετικά ειρωνικό κάποιος που υποτίθεται ότι απέφυγε τη στράτευση για τον πόλεμο του Βιετνάμ να κάνει μια τόσο ατιμωτική δήλωση».

«Έχει βεβηλώσει τη μνήμη εκατοντάδων Βρετανών στρατιωτών που έκαναν την υπέρτατη θυσία, ανθρώπων που αποκαλούσαμε φίλους και συντρόφους. Αν ήταν έντιμος, θα γονάτιζε για να ζητήσει συγγνώμη από τις οικογένειες των πεσόντων», πρόσθεσε.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Έντ Ντέιβι, δήλωσε στο X: «Ο Τραμπ απέφυγε τη στρατιωτική θητεία 5 φορές. Πώς τολμά να αμφισβητεί τη θυσία τους; Ο Φάρατζ και όλοι οι άλλοι που συνεχίζουν να λατρεύουν τον Τραμπ θα έπρεπε να ντρέπονται».