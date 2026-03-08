«Πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που μπορούν να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο» διαμηνύει ο Αλέξης Τσίπρας.

Την «κόκκινη γραμμή» που πρέπει να χαράξει η Ελλάδα για την χρησιμοποίηση των αμερικάνικων βάσεων στη χώρα μας έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας από την Κοζάνη.

«Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών μας εγκαταστάσεων για επιχειρήσεις που μπορούν να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο», διεμήνυσε ο πρώην πρωθυπουργός.

Ζητώντας «να επανακαθορίσουμε τόσο τους στόχους μας, όσο και τις σαφείς κόκκινες γραμμές, σε όλους τους κρίσιμους τομείς της εξωτερικής και αμυντικής μας πολιτικής», υπογραμμίζοντας πως «αυτό αφορά και την αμυντική μας συνεργασία με τις ΗΠΑ».

Και προσέθεσε: «Και επειδή γνωρίζω ότι θα σηκώσει συζήτηση η ξεκάθαρη αυτή μου τοποθέτηση: Καλώ οποιονδήποτε Έλληνα πατριώτη και δημοκράτη να αναρωτηθεί αν θεωρεί ότι ευνοεί τα ελληνικά συμφέροντα και την ασφάλεια του ελληνικού λαού, το να δίνουμε σήμερα λευκή επιταγή στον Τραμπ. Και αυτό το λέω εγώ, ο Έλληνας Πρωθυπουργός που στη θητεία του αναβάθμισε τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αλλά δούλεψα και δουλέψαμε για σχέσεις σε αμοιβαία επωφελή βάση, χωρίς λευκές επιταγές».

Αυτά...

Β.Σκ.