Στιγμιότυπα από τους «επικούς» καβγάδες του Παντελή και του Χαράλαμπου στο MasterChef 3.

Η σημερινή δοκιμασία του MasterChef 10, έρχεται για να επαναφέρει μνήμες και μερικά από τα πιο «δυνατά» στιγμιότυπα που καταγράφηκαν στην ιστορία του διαγωνισμού.

Απόψε, Δευτέρα 9 Μαρτίου, τα μέλη της Μπλε μπριγάδας θα μάθουν ότι ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα μέχρι την ένωση των δύο ομάδων, ενώ αυτή η εβδομάδα ξεκινάει με θεματική τις «Συνεργασίες».

Τα μέλη της μπριγάδας, καλούνται να αποδείξουν πόσο καλά γνωρίζονται μεταξύ τους και να δουλέψουν αρμονικά πίσω από τον ίδιο πάγκο, για έναν κοινό σκοπό.

Στην αποψινή δοκιμασία η τύχη του κάθε παίκτη στον διαγωνισμό δεν βρίσκεται αποκλειστικά στα δικά του χέρια. Κι αυτό γιατί θα μαγειρέψουν σε ζευγάρια και κάθε ζευγάρι θα πρέπει να ετοιμάσει ένα πιάτο.

{https://www.tiktok.com/@masterchefgr/video/7615341048335813910}

Από αυτή την δοκιμασία δεν θα μπορούσε να λείπει το πιο «φασαριόζικο» δίδυμο του διαγωνισμού, ο Παντελής και ο Χαράλαμπος που έμειναν στην ιστορία του MasterChef για ένα… κουλί.

Οι κριτές, υποδέχθηκαν τους παλιούς γνώριμούς τους με ένα ιδιαίτερο βίντεο, αφιερωμένο στον πιο «δυνατό» καβγά τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=2DU703eR7NA}