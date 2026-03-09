Ποια σχολεία κρίθηκε ότι πρέπει να μην λειτουργήσουν αύριο και να παραμείνουν κλειστά για την ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών, αφού δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο έλεγχος.

Ο σεισμός των 5,3 Ρίχτερ που «έπληξε» χθες Ιωάννινα και Θεσπρωτία προκάλεσε αρκετές ζημιές σε σπίτια και σχολεία με αποτέλεσμα να ανακοινωθεί παρατάση της αναστολής μαθημάτων για συγκεκριμένες σχολικές μονάδες του δήμου Ιωαννίτων και αύριο, Τρίτη 10 Μαρτίου.

Ειδικότερα, με ανακοίνωσή του ο Δήμος γνωστοποιεί ότι «μετά τους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε σχολικές μονάδες και δημοτικά κτίρια εξαιτίας της πρόσφατης σεισμικής δραστηριότητας, σε ορισμένες περιπτώσεις οι αυτοψίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ σε άλλα κτίρια απαιτείται επανέλεγχος από εξειδικευμένο κλιμάκιο. Για τον λόγο αυτό, την Τρίτη 10-03-2026 δεν θα λειτουργήσουν οι παρακάτω δομές, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο έλεγχος των κτιρίων:

Παιδικοί Σταθμοί – Νηπιαγωγεία

• 2ος Παιδικός Σταθμός

• Παιδικός Σταθμός Αμπελιάς

• Παιδικός Σταθμός Σταυρακίου

• Παιδικός Σταθμός Κουτσελιού

• Παιδικός Σταθμός Κατσικάς

• Παιδικός Σταθμός Σεισμόπληκτα

• 34ο Νηπιαγωγείο

• Νηπιαγωγείο Νεοκαισάρειας

• Νηπιαγωγείο Μπάφρας

• Νηπιαγωγείο Γορίτσας

Σχολικές Μονάδες

• 21ο Δημοτικό Σχολείο

• Δημοτικό Σχολείο Μπάφρας

• Γενικό Λύκειο Πεδινής

Δομές Δημιουργικής Απασχόλησης

• ΚΔΑΠ Ανατολής

• ΚΔΑΠμεΑ

Μόλις ολοκληρωθούν οι έλεγχοι θα υπάρξει νεότερη ανακοίνωση για τη λειτουργία των παραπάνω δομών.

Επιπλέον, δεν θα λειτουργήσουν την Τρίτη 10-03-2026, καθώς απαιτείται επανέλεγχος από ειδικό κλιμάκιο της ΚΤΥΠ, οι παρακάτω σχολικές μονάδες:

• Πρότυπο Λύκειο Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων

• 3ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Μαρούτσειο»

• 7ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Παυλίδειος Σχολή» – ΖΕΠ

• Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ιωαννίνων

• 5ο Δημοτικό Σχολείο Ιωαννίνων «Βαλάνειος Σχολή»

• Γυμνάσιο Πεδινής

Μόλις οριστικοποιηθεί η έλευση του κλιμακίου θα υπάρξει νέα ανακοίνωση.

Τέλος, την Τρίτη δεν θα λειτουργήσουν επίσης οι παρακάτω δημοτικές δομές, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι στα κτίριά τους:

• το Δημοτικό Μουσείο

• το Δημοτικό Ωδείο Ιωαννίνων και το παράρτημά του στην Ανατολή

• οι χώροι όπου πραγματοποιούνται οι πρόβες της Φιλαρμονικής και της Συμφωνικής Ορχήστρας, τα μαθήματα του Εικαστικού Εργαστηρίου, τα τμήματα παραδοσιακών χορών και η Σχολή Χορού

• το Πνευματικό Κέντρο Ανατολής

• το Δημοτικό Αρχείο

Ο Δήμος Ιωαννιτών υπογραμμίζει ότι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται με προτεραιότητα την ασφάλεια μαθητών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων και πολιτών και θα υπάρξει νέα ενημέρωση μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία των αυτοψιών.

