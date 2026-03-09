Σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για παρεμβάσεις λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για παρεμβάσεις λόγω των συνεπειών που έχει ο πόλεμος στο Ιράν.

Οι συναρμόδιοι υπουργοί Ανάπτυξης και Ενέργειας έκαναν τις εισηγήσεις τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ωστόσο, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, δεν ελήφθησαν αποφάσεις, ενώ αύριο, Τρίτη, ο πρωθυπουργός θα βρίσκεται στο Παρίσι.

Εντός της εβδομάδας θα οριστικοποιηθούν οι αποφάσεις της κυβέρνησης σχετικά με τις παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας στην αγορά και στη συνέχεια θα ανακοινωθούν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

