Συνελήφθη η μητέρα του 15χρονου από την Πάτρα.

Ένας 15χρονος τραυματίστηκε από κροτίδα στην Πάτρα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, ενώ συνελήφθη η μητέρα του.

Το μεσημέρι της Δευτέρας το αγόρι επιχείρησε να ανάψει κροτίδα την οποία φέρεται να είχε βρει νωρίτερα έξω από το ΕΠΑΛ Παραλίας. Όμως, η κροτίδα εξερράγη στα χέρια του προτού την πετάξει, με συνέπεια να τραυματιστεί.

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε τραυματιστεί σε τρία δάχτυλα του χεριού. Αφού υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις κρίθηκε ότι δεν υπάρχει κίνδυνος ακρωτηριασμού και ο 15χρονος υποβλήθηκε σε ράμματα.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ συνελήφθη η μητέρα του μαθητή, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας thebest.