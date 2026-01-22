«Με διάλυσε η ανακάλυψη ότι είχαν παγιδεύσει το τηλέφωνό μου», είπε η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ στο δικαστήριο.

Δακρυσμένη η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ κατέθεσε ότι η Daily Mail υπέκλεπτε τις τηλεφωνικές συνομιλίες της και είχε βάλει μικρόφωνα στο σπίτι της, στο πλαίσιο μιας «βάναυσης παραβίασης της ιδιωτικότητάς της».

Η ηθοποιός, ο πρίγκιπας Χάρι, ο Έλτον Τζον, ο σύζυγός του, Ντέιβιντ Φέρνις και άλλα τρία άτομα έχουν κάνει αγωγή σε βάρος της Associated Newspapers που εκδίδει τις Daily Mail και Mail on Sunday, κατηγορώντας τις εφημερίδες ότι χρησιμοποιούσαν παράνομες μεθόδους προκειμένου να βρίσκουν πληροφορίες για άρθρα που τους αφορούσαν.

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ ήταν η δεύτερη από τους ενάγοντες που κατέθεσαν, μετά τον πρίγκιπα Χάρι και η αγωγή της αφορά 15 δημοσιεύματα από το 2002 έως το 2011. Αυτά μεταξύ άλλων περιελάμβαναν ιατρικές πληροφορίες όταν ήταν έγκυος στον γιο της, Ντέιμιαν, αλλά και κόντρες με τον πατέρα του παιδιού της, Στιβ Μπινγκ.

Αρκετές φορές, απαντώντας σε ερωτήσεις του δικηγόρου της Associated Newspapers, Άντονι Γουάιτ, χρειάστηκε λίγο χρόνο για να ανακτήσει την ψυχραιμία της και σκούπισε τα δάκρυά της. Ο πρίγκιπας Χάρι παρακολουθούσε την κατάθεση της Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ καθισμένος δίπλα στον γιο της ηθοποιού και χτυπούσε υποστηρικτικά στην πλάτη τον Ντέιμιαν, όταν η ηθοποιός φορτιζόταν συναισθηματικά.

Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι οι φίλοι της, ανάμεσά τους ο σύζυγος του Έλτον Τζον, Ντέιβιντ Φέρνις, έδιναν πληροφορίες για εκείνη στον Τύπο. Είπε πως τα τηλέφωνά της ήταν παγιδευμένα και είχαν βάλει μικρόφωνα στα παράθυρα του σπιτιού της «ακούγοντας όλες τις συνομιλίες μου».

Τα επίμαχα άρθρα ήταν «βαθιά οδυνηρά και επιζήμια», τόνισε. Σε έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο έκανε λόγο για «υποκλοπές, ηχογράφηση συνομιλιών σε σταθερό τηλέφωνο, κρυφά μικρόφωνα στα παράθυρα, κλοπή ιατρικών πληροφοριών όταν ήμουν έγκυος και άλλα τερατώδη, συγκλονιστικά» πράγματα.

«Με διέλυσε η ανακάλυψη ότι η Mail είχε παγιδεύσει το σταθερό τηλέφωνό μου και κατέγραφε τις συνομιλίες μου», εξομολογήθηκε και παραδέχθηκε ότι αναρωτιόταν αν οι άνθρωποι που ήταν κοντά της διέρρεαν πληροφορίες για εκείνη ή μιλούσε τόσο δυνατά και κάποιος είχε ακούσει ιδιωτικές συζητήσεις της.

«Υπήρχαν μικρόφωνα το περβάζι του σαλονιού μου. Ναι, υπήρχαν διαρροές, αλλά δεν ήταν από τους φίλους μου», ξεκαθάρισε.

Με πληροφορίες από: Reuters, Guardian