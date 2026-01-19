Ο πρίγκιπας Χάρι, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και ο Έλτον Τζον μεταξύ άλλων κατά της Associated Newspapers.

Δικηγόροι που εκπροσωπούν τον πρίγκιπα Χάρι και άλλα έξι άτομα- ανάμεσά τους ο Έλτον Τζον και ο σύζυγός του, Ντέιβιντ Φέρνις και οι ηθοποιοί Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ και Σέιντι Φροστ- κατηγορούν την εταιρεία που εκδίδει τη Daily Mail ότι επιδιδόταν σε «σαφή, συστηματική και διαρκή χρήση παράνομης συλλογής πληροφοριών» για δημοσιεύματα που τους αφορούσαν.

Σε έγγραφο που κατατέθηκε στο δικαστήριο, ο δούκας του Σάσεξ κατηγορεί τον όμιλο εφημερίδων για «αδιακρισία που ήταν τρομακτική» για τους αγαπημένους του, προκαλώντας «τεράστια πίεση» στις προσωπικές σχέσεις του. Το αποτέλεσμα ήταν «να με κάνει απίστευτα παρανοϊκό και να με απομονώσει».

Σήμερα, Δευτέρα, ξεκίνησε στο Ανώτατο Δικαστήριο η δίκη εναντίον της Associated Newspapers, εταιρείας που εκδίδει την Daily Mail και τη Mail on Sunday. Είναι η τελευταία αγωγή του πρίγκιπα Χάρι σε βάρος εταιρειών που εκδίδουν εφημερίδες, για παράνομες πρακτικές.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει 10 εβδομάδες. Ο μικρότερος γιος του βασιλιά Καρόλου βρέθηκε στο δικαστήριο σήμερα, ενώ αναμένεται να καταθέσει την Πέμπτη. Η αγωγή του αφορά 14 δημοσιεύματα που σύμφωνα με τον ίδιο βασίστηκαν σε πληροφορίες οι οποίες αποκτήθηκαν παράνομα.

Στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο δικαστήριο, οι δικηγόροι των εναγόντων ανέφεραν ότι οι παράνομες ενέργειες περιελάμβαναν χρήση ντετέκτιβ για την παράνομη υποκλοπή ηχητικών μηνυμάτων, ακρόαση κλήσεων σε σταθερά τηλέφωνα και συγκέντρωση προσωπικών πληροφοριών, όπως αναλυτικοί τηλεφωνικοί λογαριασμοί ή ιατρικοί φάκελοι, μέσω εξαπάτησης.

Κατά την έναρξη της δίκης, ο δικηγόρος των εναγόντων, Ντέιβιντ Σέρμπορν, ανέφερε ότι δημοσιογράφοι των Daily Mail και Mail on Sunday εμπλέκονταν στην παράνομη συλλογή πληροφοριών επί δύο δεκαετίες.

«Υπάρχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία στα έγγραφα ότι οι δημοσιογράφοι και τα υψηλόβαθμα στελέχη της Associated Newspapers ανέθεταν και ενέκριναν την απόκτηση και τη χρήση παράνομα πληροφοριών που είχαν βρεθεί παράνομα και πρέπει να το γνώριζαν αυτό», τόνισε.

«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι δημοσιογράφοι και στελέχη των εφημερίδων συμμετείχαν ή ήταν συνένοχοι στην κουλτούρα της παράνομης συγκέντρωσης πληροφοριών που κατέστρεψε τις ζωές τόσων πολλών», αναφέρουν στη γραπτή δήλωσή τους οι ενάγοντες.

Οι δικηγόροι της Associated Newspapers ανέφεραν ότι είναι αναληθείς ο ισχυρισμός για ευρέως διαδεδομένες παράνομες πρακτικές στις δύο εφημερίδες.

Πηγή: Guardian