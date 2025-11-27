Ο Έλτον Τζον εναποθέτει τις ελπίδες του στην επιστήμη.

Ο Σερ Έλτον Τζον μίλησε ανοιχτά για τα προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζει και συγκεκριμένα με την όρασή του.

Ο εμβληματικός μουσικός έχει μιλήσει ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την υγεία του, ανοίγοντας την καρδιά του το 2024 για το πώς μια μόλυνση τον άφησε τυφλό από το ένα μάτι, ενώ παρουσιάζει μειωμένη όραση και στο άλλο μάτι.

Μοιράστηκε επίσης πώς, αν και αυτό επηρέαζε την καριέρα του στη μουσική, καθώς δεν μπορούσε «να διακρίνει ούτε έναν στίχο για αρχή», ήταν αισιόδοξος ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να βελτιωθούν.

Τώρα, σε μια νέα συνέντευξη στο Variety ανέφερε ότι τα προβλήματα όρασης συνεχίζονται και είναι «αποκαρδιωτικά».

«Επειδή έχασα το δεξί μου μάτι και το αριστερό μου δεν είναι πολύ καλά, οι τελευταίοι 15 μήνες ήταν δύσκολοι για μένα, γιατί δεν μπορούσα να δω τίποτα, να παρακολουθήσω τίποτα, να διαβάσω τίποτα», εξήγησε, προσθέτοντας ότι εξακολουθεί να έχει «ελπίδα» ότι η κατάσταση θα βελτιωθεί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Έχω ζήσει μια απίστευτη ζωή, και υπάρχει ελπίδα. Απλώς πρέπει να είμαι υπομονετικός ότι κάποια μέρα η επιστήμη θα με βοηθήσει σε αυτό. Μόλις με βοηθήσουν, θα είμαι εντάξει», είπε. «Είναι ακριβώς σαν την κατάσταση με το AIDS. Δεν πρέπει να χάνεις την ελπίδα σου, πρέπει να είσαι στωικός, να είσαι δυνατός και πρέπει πάντα να προσπαθείς, να κάνει ό,τι μπορείς για να βελτιώσεις τα πράγματα», συμπλήρωσε.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει, ο θρύλος της μουσικής κατάφερε να αυτοσαρκαστεί για την όρασή του, παρουσιάζοντας το βραβείο Καλύτερης Πρωτότυπης σε Κινηματογραφική Ταινία στις Χρυσές Σφαίρες.

{https://youtu.be/Jrfq07FT6oI?si=YAcj35fMmA_LDqg3}

Ανεβαίνοντας στη σκηνή με την Brandi Carlile, ο Έλτον είπε: «Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά κυκλοφορούν πολλές ιστορίες για την επιδείνωση της όρασής μου. Απλώς ήθελα να σας καθησυχάσω ότι δεν είναι τόσο άσχημα όσο φαίνεται. Είμαι τόσο χαρούμενος που είμαι εδώ με τη συν-οικοδέσποινα μου, τη Ριάνα».



Στις αρχές της εβδομάδας, επιβεβαιώθηκε ως ο πρώτος headliner για το επερχόμενο Rock in Rio 2026.