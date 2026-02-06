Ο δρόμος για την Eurovision 2026, μέσα από τρία show «Sing for Greece 2026», γεμάτα με ρυθμό. Ποιο τραγούδι θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα;

Η αντίστροφή μέτρηση για τη Eurovision 2026 έχει ξεκινήσει όλα τα βλέμματα στρέφονται στους 28 καλλιτέχνες που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον 70ο Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν μέσα από τον «Sing for Greece - Εθνικό Τελικό 2026», ο οποίος θα διεξαχθεί σε τρεις βραδιές γεμάτες εκπλήξεις και θα μεταδοθεί από τη συχνότητα της ΕΡΤ.

Στόχος; Να αναδειχθεί το τραγούδι που θα αντιπροσωπεύσει τη χώρα στο διαγωνισμό, που φέτος θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στη Βιέννη.

Ο Α’ Ημιτελικός, όπως αναφέρει και η ΕΡΤ, είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00, με την Klavdia, εκπρόσωπο της Ελλάδας το 2025, να ανεβαίνει στη σκηνή του «Sing for Greece» και να βάλει το κοινό σε ρυθμούς Eurovision. Η Klavdia είχε χαρίσει στην Ελλάδα την 6η θέση στον περσινό διαγωνισμό και αναμένεται να προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα.

Την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου στις 21:00, θα πραγματοποιηθεί ο Β’ Ημιτελικός, και στη σκηνή θα ανέβει η Τάμτα για να χαρίσει ένα οπτικοακουστικό υπερθέαμα. Παράλληλα, η Antigoni θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά ζωντανά, το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο φέτος.

Ο Μεγάλος Τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00, με τον Χρήστο Μάστορα να δίνει το ρυθμό και να κλείνει τρεις βραδιές γεμάτες μουσική, ενέργεια και Eurovision ατμόσφαιρα.

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου θα γνωρίζουμε το τραγούδι και τον καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70 Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Τα τρία shows θα παρουσιάσουν ο Γιώργος Καπουτζίδης – παλιός γνώριμος του θεσμού – η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά.

Τρεις βραδιές, μία μοναδική εμπειρία και ο χρόνος για τη Eurovision 2026, μετράει αντίστροφα.