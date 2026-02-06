Σε διαθεσιμότητα και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ που πάγωσαν οι λογαριασμοί του μιας και το όνομά του εμπλέκεται στην υπόθεση υπεξαίρεσης των εκατομμυρίων και για την οποία κατηγορείται και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ.

Την παραίτησή της από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής για την Αγορά υπέβαλε η Άννα Στρατινάκη, λόγω της εμπλοκής του συζύγου της στην υπόθεση Παναγόπουλου.



Οπως ανακοινώθηκε, «η κυρία Αννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της».



Η επίσημη ανακοίνωση

Η κυρία Αννα Στρατινάκη δεν θα τοποθετηθεί στη θέση του υποδιοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς στο πεδίο του Συνηγόρου του Καταναλωτή, καθώς υπέβαλε την παραίτησή της για οικογενειακούς λόγους υγείας, όπως η ίδια αναφέρει στην επιστολή της.

Ο γνωστός δημοσιογράφος της ΕΡΤ

Εξελίξεις στην υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων, η οποία οδήγησε στη δέσμευση των λογαριασμών του προέδρου της ΓΣΕΕ, Γιάννη Παναγόπουλου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA, γνωστός δημοσιογράφος της ΕΡΤ, ερευνάται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος για εμπλοκή στην υπόθεση.

Μάλιστα όπως αναφέρθηκε, ο ίδιος είχε έμμισθη σχέση με τη ΓΣΕΕ, ενώ έχουν δεσμευθεί και οι δικοί του λογαριασμοί και διερευνάται πιθανή εμπλοκή του στην υπόθεση που σχετίζεται με προγράμματα κατάρτισης.

Για δύο κακουργήματα ερευνάται ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πόρισμά της η ανεξάρτητη Αρχή αναφέρεται στην ανάγκη διερεύνησης δύο κακουργημάτων -αυτά της υπεξαίρεσης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες- ως προς τον συνδικαλιστή και ακόμη 12 πρόσωπα, έξι φυσικά και ακόμα έξι νομικά, για τα οποία επίσης έχει ζητηθεί να «παγώσουν» τραπεζικοί λογαριασμοί τους.

Κατά την ανεξάρτητη Αρχή, η εμπλοκή του Γιάννη Παναγόπουλου έγκειται στο ότι με την ιδιότητα του προέδρου τριών κέντρων και ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης φέρεται να υπεξαιρούσε εθνικά και ευρωπαϊκά χρήματα που προορίζονταν για προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, ύψους 73 εκατομμυρίων ευρώ συνολικά για την περίοδο 2020 – 2025.

Όπως αναφέρεται στο πόρισμα της Αρχής, από την ανάλυση της χρηματοοικονομικής δραστηριότητας των εμπλεκομένων προσώπων και εταιρειών προέκυψε, μεταξύ άλλων, ότι ο συνδικαλιστής φαίνεται προχωρούσε σε απευθείας αναθέσεις ή αναθέσεις μέσω διαγωνισμών των δημόσιων έργων -χωρίς απαραίτητα να αναρτηθούν στη Διαύγεια- σε συγκεκριμένες εταιρείες, καθώς και σε άλλες ενδιάμεσες εταιρείες στις οποίες φέρεται να διοχέτευε συστηματικά κεφάλαια και οι οποίες αυτές εταιρείες εναλλάσσονταν μεταξύ τους ως ανάδοχοι των έργων.

Μάλιστα, προέκυψε ότι ορισμένες εξ αυτών των εταιρειών δεν παρουσίαζαν κάποια δραστηριότητα ούτε είχαν την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για να φέρουν εις πέρας τα έργα που αναλάμβαναν ενώ μέρος των κονδυλίων καταβαλλόταν μετρητά.

Εκτός των ανωτέρω διαπιστώθηκε ότι τελέστηκαν μεταφορές χρηματικών ποσών προς ατομικούς λογαριασμούς των φυσικών προσώπων που στερούνταν νόμιμης αιτιολογίας αλλά και αναλήψεις μετρητών ύψους περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ.

Μετά τον έλεγχο του Γιάννη Παναγόπουλου από την Ανεξάρτητη Αρχή, το ΠΑΣΟΚ αποφάσισε χθες την αναστολή της κομματικής ιδιότητας, μέχρι την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Παναγόπουλος: Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε – Αβάσιμες οι κατηγορίες

Με γραπτή δήλωση απάντησε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, για την έρευνα που διεξάγεται σε βάρος του για υπεξαίρεση ευρωπαϊκών και κρατικών κονδυλίων για εκπαιδευτικά προγράμματα

«Για όσα γράφονται και διακινούνται για το πρόσωπό μου, τονίζω ότι δεν έχω να κρύψω τίποτε. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου» ανέφερε.

«Μέχρι στιγμής, δεν μου έχει επιδοθεί κανένα εισαγγελικό πόρισμα, ώστε να γνωρίζω με ακρίβεια ποιες είναι οι σε βάρος μου κατηγορίες και πώς αυτές στοιχειοθετούνται.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στο στόχαστρο συκοφαντών ούτε η πρώτη φορά που καλούμαι να αποκρούσω αβάσιμες και ανυπόστατες κατηγορίες.

Το θλιβερό στην υπόθεση αυτή είναι ότι στο πρόσωπό μου δέχονται για μια ακόμα φορά ισχυρό πλήγμα τα συνδικάτα και η δράση τους. Κάποιους φαίνεται ότι τους ενοχλούν.

Μόλις πάρω το πόρισμα της Αρχής, θα δώσω τις απαντήσεις μου, καθώς “… είναι γνωστοί οι υπαίτιοι και είναι γνωστή η αιτία“.

Στη διαδρομή μου στέκομαι πάντα όρθιος και δυνατός. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Ήδη ενημέρωσα τους συναδέλφους της παράταξής μου στη ΓΣΕΕ, καθώς και την Εκτελεστική Επιτροπή.

Τους ευχαριστώ για τη στήριξή τους. Όπως στην άλλη “στημένη” υπόθεση “κακουργηματικού” χαρακτήρα για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά η δικαιοσύνη ομόφωνα αποφάσισε για την αθωότητά μου, είμαι σίγουρος ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη νέα.

Ας κρύβονται και ας φοβούνται οι συκοφάντες και να είναι σίγουροι ότι θα προσφύγω στα εθνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια.

Είναι άδικο να παραδίδεσαι στη βορά των πρωτοσέλιδων, των σκοπιμοτήτων, των μηχανισμών αποπροσανατολισμού και χειραγώγησης της κοινής γνώμης.

Τέλος, για κανέναν λόγο και με κανέναν τρόπο δεν θα εμπλακώ στην αδηφάγα όρεξη κάποιων, που ενδίδουν στον κανιβαλισμό.

Θυμίζω ότι ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας είναι υποχρεωτικός.

Με καθαρή τη συνείδησή μου θα αγωνιστώ για την τιμή και την αξιοπρέπειά μου και θα οδηγήσω την παράταξή μου, για μια ακόμα φορά, σε ένα νικηφόρο συνέδριο της ΓΣΕΕ».