Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στις 17:00, στο ξενοδοχείο King George.

Ο Κύκλος Ιδεών διοργανώνει εκδήλωση με θέμα «Οι προϋποθέσεις της αναθεώρησης του Συντάγματος» την Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου στις 17.00 στο Ξενοδοχείο King George (Πλατεία Συντάγματος). Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την κυκλοφορία του τόμου «Πενήντα χρόνια από το Σύνταγμα του 1975. Η συνταγματική υπόσχεση της Μεταπολίτευσης και η ποιότητα της Δημοκρατίας και του κράτους δικαίου» που περιλαμβάνει τα πλήρη πρακτικά του Συνεδρίου που οργάνωσε ο Κύκλος Ιδεών υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων σε συνεργασία με τη διαΝέοσις και το Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών και την υποστήριξη των Εκδόσεων Σάκκουλα στις 10 - 11 Ιουνίου 2025 στο Ζάππειο Μέγαρο και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού για την πρόθεση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας να κινήσει τη διαδικασία αναθεώρησης του Συντάγματος.

Συζητούν οι:

Νίκος Αλιβιζάτος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Σπύρος Βλαχόπουλος, Ξενοφών Κοντιάδης, Λίνα Παπαδοπούλου, Νίκος Παπασπύρου, Τζούλια Ηλιοπούλου – Στράγγα, Φίλιππος Σπυρόπουλος, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κώστας Χρυσόγονος, και Ευάγγελος Βενιζέλος ( που και θα συντονίσει τη συζήτηση )

Για εγγραφές παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας εδώ:

https://www.eventora.com/el/Events/kyklos_ideon_9-2-2026

Η εκδήλωση θα μεταδίδεται live μέσω YouTube