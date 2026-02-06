Όπως τονίζουν οι βουλευτές οτιδήποτε άλλο πλην της απόσυρσης του νομοσχεδίου δημιουργεί σοβαρά ερωτηματικά.

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ ζητά την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας για τη Κοινωνική Συμφωνία, με αφορμή και τις εξελίξεις στην υπόθεση του Γιάννη Παναγόπουλου.

Το κόμμα του Περισσού καταγγέλλει ότι το νομοσχέδιο μονιμοποιεί αντεργατικά μέτρα στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, τα οποία προωθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια υπέρ των εργοδοτών και με τη στήριξη της ηγεσίας της ΓΣΕΕ.

Παράλληλα υποστήριζει ότι η συμφωνία προετοιμάστηκε εν κρυπτώ, χωρίς συμμετοχή των συνδικάτων και των εργαζομένων, και δεσμεύεται να συνεχίσει τον αγώνα εντός και εκτός Βουλής για την αποκάλυψη του αντεργατικού χαρακτήρα της και την ενίσχυση των διεκδικήσεων των εργαζομένων.