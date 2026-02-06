Πέντε πρώην γραμματείς της ΚΝΕ στο Πολιτικό Γραφείο του ΚΚΕ.

Μετά την ολοκλήρωση του 22ου Συνεδρίου του ΚΚΕ, η νέα Κεντρική Επιτροπή εξέλεξε το νέο Πολιτικό Γραφείο του κόμματος, που αποτελείται από 16 μέλη.

Οι λάτρεις της στατιστικής θα εκτιμήσουν ότι μέλη του οργάνου είναι οι πέντε πρώην γραμματείς της ΚΝΕ, από το 1991 και μετά, δηλαδή από την εποχή της ανασυγκρότησης της νεολαίας του ΚΚΕ. Πρόκειται –με τη σειρά- για τους Νίκο Σοφιανό, Θέμη Γκιώνη, Γιάννη Πρωτούλη, Θοδωρή Χιώνη και τον νεοεκλεγμένο, Νίκο Αμπατιέλο.

Στην πραγματικότητα, αποδεικνύεται ότι η ΚΝΕ αποτελεί τον «αιμοδότη» του ΚΚΕ, όχι απλά σε μέλη, αλλά και σε στελέχη. Μια σχέση αδιάκοπη, εδώ και σχεδόν 60 χρόνια, σε κάθε καιρό.

Α.Γ.