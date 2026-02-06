Ο λόγος που δεν περίμενε αβρότητες από την Αριστερά ο Μ. Βορίδης.

Τα καλά λόγια της Αριστεράς πτέρυγας του κοινοβουλίου στο πρόσωπο του ξάφνιασαν τον Μ. Βορίδη στην κόντρα για την τραγωδία στη Χίο.

Φράσεις όπως «είστε πολύ έξυπνος αλλά δεν μπορείτε να σώσετε την κυβέρνηση» από την Σία Αναγνωστοπούλου ή «είστε μεγάλος ρήτορας» από τον Χρ. Γιαννούλη δεν ήταν η αντιμετώπιση που περίμενε ο Μ. Βορίδης μετά την τοποθέτησή του, όπου μεταξύ άλλων τους είπε: «Δεν έχει νόημα να έρθει ο Κικίλιας στη βουλή. Αν μεν υποστηρίξει το Λιμενικό, θα τον κατηγορήσετε για προκατάληψη. Αν κρατήσει αποστάσεις, θα πείτε ότι τους πουλάει».

Ένας λόγος παραπάνω που δεν περίμενε αβρότητες από την Αριστερά ο Μ. Βορίδης, ήταν ότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Λ.Ι