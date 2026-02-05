H συγκέντρωση διοργανώνεται από συλλογικότητες που καταγγέλλουν την τραγωδία «ως αποτέλεσμα της πολιτικής των push-backs και της αποτροπής στο Αιγαίο».

Πλήθος κόσμου δίνει το παρών αυτή την ώρα σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή για την πολύνεκρη σύγκρουση σκάφους του Λιμενικού Σώματος με ταχύπλοο που μετέφερε μετανάστες στη Χίο και είχε ως αποτελέσμα 15 νεκρούς. Την ίδια στιγμή στο νοσοκομείο νοσηλεύονται 22 τραυματίες μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά. H συγκέντρωση διοργανώνεται από το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας και την ΚΕΕΡΦΑ που καταγγέλλουν την τραγωδία «ως αποτέλεσμα της πολιτικής των push-backs και της αποτροπής στο Αιγαίο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg76sm5t0e01?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όπως σημειώνει το Αντιρατσιστικό Φεστιβάλ Αθήνας «άλλη μία τραγωδία, αποτέλεσμα της πολιτικής των push-backs και της αποτροπής, εκτυλίχθηκε το βράδυ της Τρίτης 3 Φεβρουαρίου στη θάλασσα της Χίου, ανοιχτά του Μερσινιδίου.. Δυστυχώς για μία ακόμη φορά – μετά το Αγαθονήσι, το Φαρμακονήσι, τη Λαμπεντούζα, τη Πύλο και δεκάδες άλλες δολοφονίες στη θάλασσα- πρέπει να επαναλάβουμε ότι δεν πρόκειται για «δυστύχημα». Πρόκειται για ακόμη ένα έγκλημα στα σύνορα, αποτέλεσμα της πολιτικής της αποτροπής, των επαναπροωθήσεων, της στρατιωτικοποίησης της θάλασσας και της μετατροπής του Αιγαίου σε ένα από πιο επικίνδυνα σημεία για την μετανάστευση. Όσο οι πρόσφυγες και οι μετανάστες αντιμετωπίζονται ως απειλή και όχι ως άνθρωποι, τέτοιες νύχτες θα επαναλαμβάνονται.

Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στους τραυματίες, στους επιζώντες και στις οικογένειες των νεκρών. Απαιτούμε πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και απόδοση ευθυνών. Απαιτούμε ασφαλείς οδούς μετακίνησης, σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή και τέλος στις δολοφονικές πολιτικές στα σύνορα. Κανένας άνθρωπος δεν είναι λαθραίος.»

Άνθρωποι όλων των ηλικιών συμμετέχουν στην πορεία διαμαρτυρίας απαιτώντας να δοθούν απαντήσεις για τις συνθήκες του ναυαγίου και καταγγέλλοντας την κυβερνητική πολιτική στο προσφυγικό και μεταναστευτικό.