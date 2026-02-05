Γαβριήλ Σακελλαρίδης και Νάσος Ηλιόπουλος επισκέφθηκαν τραυματίες. «Το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω τους», είπε ο ένας.

Τη Χίο επισκέφθηκαν σήμερα ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης και ο βουλευτής Α' Αθηνών, Νάσος Ηλιόπουλος, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «με αφορμή την πολύνεκρη τραγωδία και προκειμένου να ενημερωθούν από πρώτο χέρι για τις συνθήκες του τραγικού συμβάντος».

Κατά την παραμονή τους στη Χίο, επισκέφθηκαν το Νοσοκομείο Χίου, όπου συναντήθηκαν με εκπροσώπους των εργαζομένων και εν συνεχεία με τη διοίκηση, καθώς και το Λιμεναρχείο Χίου, ζητώντας αναλυτική ενημέρωση για τα γεγονότα.

Μετά το πέρας των συναντήσεων, ο κ. Ηλιόπουλος και ο κ. Σακελλαρίδης προχώρησαν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ, ευχαριστώντας το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού για την αφοσίωση και τον επαγγελματισμό με τον οποίο ανταποκρίθηκε στις ανάγκες των τραυματιών. Παράλληλα τόνισαν ότι «κανένας τραυματίας δεν πρέπει να φύγει από το νοσοκομείο και να μεταφερθεί σε κέντρα κράτησης, όπως επίσης ότι σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χωριστούν γονείς από τα παιδιά τους».

Μετά από συνεννόηση με τον διοικητή του Νοσοκομείου Χίου, δόθηκε διερμηνέας και επετράπη στους εκπροσώπους της Νέας Αριστεράς να επισκεφθούν τους τραυματίες.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, «τα όσα καταγράφηκαν εκεί γεννούν πολύ σοβαρά ερωτήματα»: «Ο τραυματίας περιέγραψε ότι το σκάφος των προσφύγων κινούταν με μικρή ταχύτητα και βρισκόταν πολύ κοντά στις ακτές. Όπως ανέφερε δεν υπήρξε κανένα σήμα από το Λιμενικό για να σταματήσουν και στη συνέχεια το σκάφος του Λιμενικού πέρασε από πάνω τους. Παράλληλα, υγειονομικοί του νοσοκομείου επισήμαναν ότι τα τραύματα που αντιμετώπισαν δεν συνάδουν με το αφήγημα που μέχρι στιγμής προβάλλεται από το Λιμενικό και την κυβέρνηση».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η κυβέρνηση έχει βαριά πολιτική ευθύνη. Δεν είναι η πρώτη φορά που ανθρώπινες ζωές χάνονται στο Αιγαίο και σπεύδει να δώσει βολικές εκδοχές. Ως Νέα Αριστερά απαιτούμε ξεκάθαρες απαντήσεις και δεν θα επιτρέψουμε καμία προσπάθεια συγκάλυψης», καταλήγει η ανακοίνωση.