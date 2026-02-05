Το Dnews πρόσφερε στους αναγνώστες του διπλές προσκλήσεις για Χρήστο Δάντη και Ευρυδίκη στον Σταυρό του Νότου Plus.

Διπλές προσκλήσεις για τους Χρήστο Δάντη και Ευρυδίκη στον Σταυρό του Νότου Plus, πρόσφερε το Dnews στους αναγνώστες του μέσα από τον διαγωνισμό που «έτρεξε» στο Instagram από τις 3 Φεβρουαρίου 2026.

Ο διαγωνισμός αφορά σε διπλές προσκλήσεις για την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, ώρα έναρξης: 22.30, στον Σταυρό του Νότου Plus (Φραντζή 14, Νέος Κόσμος).

Οι νικητές είναι οι:

ntinopoulostheodoros

lina.athan

Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή!

To live

Οι δύο ερμηνευτές που έχουν γράψει ιστορία με τα τραγούδια τους, ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή, σε ένα πρόγραμμα που απολαύσαμε όλο τον Δεκέμβριο και θα συνεχίσουμε να απολαμβάνουμε!

Με αμέτρητες επιτυχίες που σημάδεψαν δεκαετίες, με ενέργεια, πάθος και μια αυθεντική χημεία που βγαίνει αβίαστα στη σκηνή, οι δύο καλλιτέχνες υπόσχονται μοναδικές στιγμές. Από διαχρονικά hits που όλοι έχουμε τραγουδήσει, μέχρι ανατρεπτικές διασκευές και απρόσμενες εκπλήξεις, κάθε βραδιά προμηνύεται εκρηκτική.

Ένα πρόγραμμα που κανείς δεν πρέπει να χάσει.

Ένα ραντεβού που έχει γίνει talk of the town!

Πληροφορίες

Σταυρός του Νότου Plus

Ώρα Έναρξης: 22:30

Εισιτήρια εδώ