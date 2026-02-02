Η 68η τελετή απονομής των βραβείων Grammy πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, με τον Kendrick Lamar να είναι ο μεγάλος νικητής της βραδιάς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κερδίζοντας πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων το βραβείο για το δίσκο της χρονιάς για το Luther, ένα ντουέτο με την SZA, και το βραβείο για το καλύτερο ραπ άλμπουμ για το GNX. Το εν λόγω βραβείο τον έστειλε στην κορυφή ως τον πιο βραβευμένο ράπερ στην ιστορία των Grammy, ξεπερνώντας το παλιό ρεκόρ του Jay-Z.
{https://youtu.be/y06HYMkNm4I?si=6-qxrwDpB69SiXyn}
Ωστόσο, το μεγαλύτερο βραβείο της βραδιάς, το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς, κέρδισε ο Πορτορικανός σταρ Bad Bunny, γράφοντας ιστορία καθώς πρόκειται για τραγούδια εξ ολοκλήρου στα ισπανικά.
{https://youtu.be/C2l9e9BDDwk?si=DIf7pKjCMp0LSM9w}
Η Billie Eilish κέρδισε το βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς με το «Wildflower», ενώ η Olivia Dean, απέσπασε το βραβείο για την καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα.
{https://youtu.be/EGZZ4XFoZXE?si=yuMNTfvsRr5O4hpm}
Η Lady Gaga κέρδισε δύο βραβεία, ενώ ο Yungblud κέρδισε το πρώτο του Grammy για την Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία και το αφιέρωσε στον Ozzy Osbourne. Συγκεκριμένα, ο Yungblud κέρδισε το βραβεί για τη live ερμηνεία του «Changes» στην αποχαιρετιστήρια συναυλία «Back To The Beginning» των Black Sabbath το περασμένο καλοκαίρι.
{https://youtu.be/fSjeHDCm7ro?si=8kY0FCTn8CvmgwDA}
Στην σκηνή των Grammy τον συνόδευσε η Sharon Osbourne, η οποία ήταν εμφανώς συγκινημένη καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της απονομής οι Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith των Red Hot Chili Peppers, Duff McKagan και ο Slash των Guns N’ Roses απέτισαν φόρο τιμής στον «Πρίγκιπα του Σκότους», Ozzy Osbourne, ο οποίος απεβίωσε τον Ιούλιο του 2025 σε ηλικία 76 ετών. Η all-star σύνθεση ερμήνευσε ένα δυναμικό medley από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Black Sabbath, που ξεσήκωσε το κοινό.
Οι νικητές στις big4 κατηγορίες
Τραγούδι της χρονιάς
- Νικήτρια: Billie Eilish - Wildflower
- Lady Gaga – Abracadabra
- Doechii - Anxiety
- Rosé & Bruno Mars - APT
- Bad Bunny - DtMF
- Hunter/x - Golden
- Kendrick Lamar feat SZA - Luther
- Sabrina Carpenter - Manchild
Δίσκος της χρονιάς
- Νικητής: Kendrick Lamar feat SZA - Luther
- Bad Bunny - DtMF
- Sabrina Carpenter - Manchild
- Doechii - Anxiety
- Billie Eilish - Wildflower
- Lady Gaga – Abracadabra
- Chappell Roan - The Subway
- Rosé & Bruno Mars - APT
Άλμπουμ της χρονιάς
- Νικητής: Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos
- Justin Bieber - Swag
- Sabrina Carpenter - Man's Best Friend
- Clipse – Let God Sort Em Out
- Lady Gaga - Mayhem
- Kendrick Lamar - GNX
- Leon Thomas – Mutt
- Tyler, the Creator – Chromakopia
Καλύτερος/η νέος/α καλλιτέχνης
- Νικήτρια: Olivia Dean
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young