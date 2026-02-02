Kendrick Lamar και Bad Bunny, έγραψαν ιστορία στα βραβεία Grammy.

Η 68η τελετή απονομής των βραβείων Grammy πραγματοποιήθηκε στο Λος Άντζελες, με τον Kendrick Lamar να είναι ο μεγάλος νικητής της βραδιάς για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, κερδίζοντας πέντε βραβεία, μεταξύ των οποίων το βραβείο για το δίσκο της χρονιάς για το Luther, ένα ντουέτο με την SZA, και το βραβείο για το καλύτερο ραπ άλμπουμ για το GNX. Το εν λόγω βραβείο τον έστειλε στην κορυφή ως τον πιο βραβευμένο ράπερ στην ιστορία των Grammy, ξεπερνώντας το παλιό ρεκόρ του Jay-Z.

{https://youtu.be/y06HYMkNm4I?si=6-qxrwDpB69SiXyn}

Ωστόσο, το μεγαλύτερο βραβείο της βραδιάς, το βραβείο για το άλμπουμ της χρονιάς, κέρδισε ο Πορτορικανός σταρ Bad Bunny, γράφοντας ιστορία καθώς πρόκειται για τραγούδια εξ ολοκλήρου στα ισπανικά.

{https://youtu.be/C2l9e9BDDwk?si=DIf7pKjCMp0LSM9w}

Η Billie Eilish κέρδισε το βραβείο για το τραγούδι της χρονιάς με το «Wildflower», ενώ η Olivia Dean, απέσπασε το βραβείο για την καλύτερη νέα καλλιτέχνιδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://youtu.be/EGZZ4XFoZXE?si=yuMNTfvsRr5O4hpm}

Η Lady Gaga κέρδισε δύο βραβεία, ενώ ο Yungblud κέρδισε το πρώτο του Grammy για την Καλύτερη Ροκ Ερμηνεία και το αφιέρωσε στον Ozzy Osbourne. Συγκεκριμένα, ο Yungblud κέρδισε το βραβεί για τη live ερμηνεία του «Changes» στην αποχαιρετιστήρια συναυλία «Back To The Beginning» των Black Sabbath το περασμένο καλοκαίρι.

{https://youtu.be/fSjeHDCm7ro?si=8kY0FCTn8CvmgwDA}

Στην σκηνή των Grammy τον συνόδευσε η Sharon Osbourne, η οποία ήταν εμφανώς συγκινημένη καθ' όλη τη διάρκεια της τελετής.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της απονομής οι Post Malone, Andrew Watt, Chad Smith των Red Hot Chili Peppers, Duff McKagan και ο Slash των Guns N’ Roses απέτισαν φόρο τιμής στον «Πρίγκιπα του Σκότους», Ozzy Osbourne, ο οποίος απεβίωσε τον Ιούλιο του 2025 σε ηλικία 76 ετών. Η all-star σύνθεση ερμήνευσε ένα δυναμικό medley από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των Black Sabbath, που ξεσήκωσε το κοινό.

Οι νικητές στις big4 κατηγορίες

Τραγούδι της χρονιάς

Νικήτρια: Billie Eilish - Wildflower

Lady Gaga – Abracadabra

Doechii - Anxiety

Rosé & Bruno Mars - APT

Bad Bunny - DtMF

Hunter/x - Golden

Kendrick Lamar feat SZA - Luther

Sabrina Carpenter - Manchild

Δίσκος της χρονιάς

Νικητής: Kendrick Lamar feat SZA - Luther

Bad Bunny - DtMF

Sabrina Carpenter - Manchild

Doechii - Anxiety

Billie Eilish - Wildflower

Lady Gaga – Abracadabra

Chappell Roan - The Subway

Rosé & Bruno Mars - APT

Άλμπουμ της χρονιάς

Νικητής: Bad Bunny - Debí Tirar Más Fotos

Justin Bieber - Swag

Sabrina Carpenter - Man's Best Friend

Clipse – Let God Sort Em Out

Lady Gaga - Mayhem

Kendrick Lamar - GNX

Leon Thomas – Mutt

Tyler, the Creator – Chromakopia

Καλύτερος/η νέος/α καλλιτέχνης