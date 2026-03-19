Για τις 2 Απριλίου, λόγω αναρρωτικης άδειας της Προέδρου, διακόπηκε η δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο δυστύχημα των Τεμπών.

Να θυμίσουμε ότι η προηγούμενη συνεδρίαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας είχε διακοπεί νωρίς λόγω ξαφνικής αδιαθεσίας της Προέδρου, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η κατάθεση του πρώτου δικαστικού πραγματογνώμονα.

Σήμερα, στην έδρα ανέβηκε ο αναπληρωτής της Προέδρου (θα είναι μέχρι τις 30 Μαρτίου σε αναρρωτική) για να ανακοινώσει την διακοπή.

Έντονα αντέδρασε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία χαρακτήρισε «ύποπτη» την εξέλιξη.

Πρόσβαση στα πειστήρια

Στο μεταξύ, εξαιτίας της απουσίας της Προέδρου, δικηγόροι που υποστηρίζουν την κατηγορία ζητούν πλήρη πρόσβαση στα αρχεία που διατηρούσε στο σπίτι και στην εργασία του ο δικαστικός πραγματογνώμονας χωρίς να τα περιλάβει στην δικογραφία και τα οποία το δικαστήριο κατέσχεσε.

Το αίτημα δεν έχει απαντηθεί, οι δικηγόροι αναμένουν, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου μίλησε για εμπαιγμό των συγγενών, τέλεση αυτοφωρων αδικημάτων από δικαστικούς λειτουργούς και προανήγγειλε μηνύσεις.

Ενώ η Πρόεδρος υπηρεσίας του Πρωτοδικείου ενέκρινε τη χορήγηση αντιγράφων των πειστηρίων και δικηγόροι συγγενών θυμάτων ξεκίνησαν τη λήψη, η ίδια λίγη ώρα μετά ανακάλεσε την απόφαση της. Προκλήθηκαν εντάσεις, παρενέβη η αστυνομία και ο εργαζόμενος πληροφορικής των δικαστηρίων οδηγήθηκε στον εισαγγελέα.