Οι ανήλικοι έβαζαν φωτογραφίες από πρόσωπα κοριτσιών σε γυμνά σώματα γυναικών με τεχνητή νοημοσύνη και τις αναρτούσαν στο διαδίκτυο.

Σοκ και ανησυχία προκαλεί στο Ηράκλειο η υπόθεση εκδικητικής πορνογραφίας ανηλίκων, με θύματα δέκα κορίτσια από τον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr δύο 14χρονα αγόρια φέρονται να χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να μετατρέψουν φωτογραφίες των κοριτσιών, τοποθετώντας τα πρόσωπά τους σε γυμνά σώματα γυναικών, και να τις διακινήσουν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι φωτογραφίες βρέθηκαν ακόμα και σε κινητά μαθητών δημοτικού και γυμνασίου, προκαλώντας σοβαρή ανησυχία για την έκταση και τη φύση του φαινομένου.

Οι δύο ανήλικοι έχουν ταυτοποιηθεί από τις αρχές, ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εκδικητική πορνογραφία και πορνογραφία ανηλίκων. Παράλληλα, οι γονείς τους αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος, το οποίο διερευνά τόσο τη διακίνηση των φωτογραφιών όσο και τις πιθανές ευθύνες τρίτων που είχαν πρόσβαση στο υλικό.