Οργή έχει προκαλέσει ο θάνατος σκύλου έπειτα από άγρια κακοποίηση, καθώς το ζώο είχε βρεθεί στη Σάμο με βαριά τραύματα, στα οποία υπέκυψε έπειτα από 15 ημέρες, παρά τη μάχη που έδωσαν οι κτηνίατροι.

«Δεν είναι “ένα ακόμα περιστατικό”. Είναι σκόπιμη, βάναυση δολοφονία», καταγγέλλει το Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου, που ενημέρωσε ότι η «Μπέμπα», όπως είχαν ονομάσει τον σκύλο, δεν άντεξε. Τα τραύματα του ζώου προέρχονταν «από επαναλαμβανόμενη ανθρώπινη βία», σύμφωνα με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

«Πάλεψε όσο λίγοι θα άντεχαν. Με σπασμένο κρανίο, διαλυμένη γνάθο, χαμένο μάτι, σπασμένη λεκάνη, εξάρθρωση και αφόρητους πόνους… πάλεψε δεκαπέντε ημέρες. Έγιναν τα πάντα από τους γιατρούς της στη Σάμο και στη συνέχεια με μεταφορά σε πολυκλινική στη Χαλκίδα. Έγινε ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό. Δεν ήταν αρκετό. Υπέκυψε στα τραύματά της», αναφέρει σε ανάρτηση και ζητά τη βοήθεια του κόσμου, καλώντας όποιον είδε ή γνωρίζει κάτι, να μιλήσει.

Η «Μπέμπα» βρέθηκε βαριά τραυματισμένη στο Αβάντι Σπαθαραίων, στις 23 Απριλίου. Κάτοικος της περιοχής εντόπισε τον περίπου 12 ετών σκύλο, βάρους εννέα κιλών, βαριά τραυματισμένο και ενημέρωσε το φιλοζωικό σωματείο. Όταν κτηνίατρος εξέτασε το ζώο, αποκαλύφθηκαν τα φριχτά τραύματά του. Όσο η «Μπέμπα» έδινε τη μάχη της να κρατηθεί στη ζωή, είχε βρεθεί σπίτι για εκείνη, όμως δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά της.

Αυτή την εβδομάδα, η Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία έκανε επίσημη καταγγελία στις Αρχές για το σοκαριστικό περιστατικό βάναυσης κακοποίησης. Σύμφωνα με κτηνιατρική γνωμάτευση, τα τραύματα του σκύλου προέρχονταν «από επαναλαμβανόμενη ανθρώπινη βία», ανέφερε σε ανάρτηση η ομοσπονδία, ζητώντας «την άμεση διερεύνηση της υπόθεσης, την απόδοση ευθυνών και την αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας.