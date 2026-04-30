Γυναίκα προφασίστηκε ότι θα αγόραζε τον σκύλο και ειδοποίησε την αστυνομία.

Φυλάκιση 15 μηνών- εξαγοράσιμη- και χρηματική ποινή 5.000 ευρώ επιβλήθηκε σε 46χρονο που επιχείρησε να πουλήσει σκύλο σε δρόμο στη Θεσσαλονίκη, αλλά η γυναίκα την οποία πλησίασε, ειδοποίησε την αστυνομία.

Μετά τη σύλληψή του στους Αμπελόκηπους, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης τον έκρινε ένοχο για παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς, χωρίς ελαφρυντικό. Το δικαστήριο αποφάσισε να μετατρέψει την ποινή προς 10 ευρώ/ημερησίως και η εκτέλεσή της ανεστάλη ενόψει της έφεσης.

Πριν από μερικά 24ωρα, ο 46χρονος Βούλγαρος πλησίασε μια γυναίκα στον δρόμο και της πρότεινε να αγοράσει έναν σκύλο. Σύμφωνα με την καταγγελία, ισχυρίστηκε ότι κατέχει μέχρι και αστυνομικό σκύλο.

Η γυναίκα προφασίστηκε ότι ήθελε να αποκτήσει το ζώο και με μια φίλη της προχώρησαν προσχηματικά στην αγορά του σκύλου, έναντι 90 ευρώ, αλλά είχαν ειδοποιήσει την Αστυνομία. Ο 46χρονος προσήχθη και στην κατοχή του βρέθηκαν 50 ευρώ.

Έτσι, συνελήφθη και του επιβλήθηκε επιπλέον διοικητικό πρόστιμο 4.000 ευρώ. Ο 46χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, είχε απασχολήσει και παλιότερα τις αρχές για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ζώων.

Στην απολογία του, ο 46χρονος είπε ότι παλιότερα δούλευε ως βοσκός σε κτηνοτροφική μονάδα και πως ο τότε εργοδότης του τού είχε κάνει δώρο το σκυλί που προσπάθησε να πουλήσει.