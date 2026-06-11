Οι δηλώσεις της Δήμητρας Παπαδοπούλου για την πολιτική ορθότητα.

Δηλώσεις στις κάμερες των ψυχαγωγικών εκπομπών παραχώρησε η Δήμητρα Παπαδοπούλου αναφερόμενη μεταξύ άλλων στην πολιτική ορθότητα και τα όρια μεταξύ του αστείου και της προσβολής.

Όπως εξήγησε η ηθοποιός, ο κάθε άνθρωπος, μέσα του γνωρίζει το πότε και αν γίνεται προσβλητικός απέναντι στον άλλον, ωστόσο σημείωσε ότι θα πρέπει να παραμένει αυθεντικός και ειδικά από τη στιγμή που αυτό δεν γίνεται εις βάρος των υπολοίπων.

Ένα σύντομο απόσπασμα των όσων ανέφερε προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου στην εκπομπή «Το πρωινό».

«Ο κάθε ένας πρέπει να είναι αυτό που είναι με ένα σεβασμό προς τον άλλον και να περνάει με αγάπη και συμπόρευση. Όλες οι διαφορετικότητες να είναι αγαπημένες και να πορεύονται».

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου σχετικά με το αν οι συγκεκριμένες έννοιες υπάρχουν μέσα στο χώρο της υποκριτικής, απάντησε: «Σαφώς, πιστεύω ότι είναι πιο ανοιχτός από έναν άλλων χώρο όπως θα ήταν ας πούμε ένα υπουργείο ή ένας δημόσιος οργανισμός οι καλλιτέχνες είναι ή είμαστε πιο ευαίσθητοι».

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Όταν κλίθηκε να απαντήσει στο τι συμβουλή θα έδινε σε έναν άνθρωπο που εργάζεται σε ένα περιβάλλον στο οποίο αισθάνεται μην ταιριάζει, δήλωσε: «Θα έλεγα αυτού του ανθρώπου να πάρει ανάσα και κουράγιο. Η γνώμη των άλλων είναι λίγο περιττή. Εσύ πρέπει να είσαι καλά με εσένα, με αυτά που γουστάρεις, με αυτά που είσαι. Να μην ενοχλείς τον άλλον και να μην σε νοιάζει καθόλου τι σκέφτεται».

Και πρόσθεσε: «Δεν σε νοιάζει αν δείχνεις τον πραγματικό σου εαυτό και αυτός ο εαυτός δεν είναι εις βάρος του άλλου, απλά είσαι εσύ. Αυτό το δικαιούσαι και είσαι υποχρεωμένος να το υπερασπίζεσαι».

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Κλείνοντας, τόνισε ότι κάθε άνθρωπος θα πρέπει να θέτει τα δικά του όρια χωρίς ωστόσο να μεσολαβεί ο φόβος. Όπως μάλιστα εξήγησε ορισμένα αστεία πλέον δεν είναι επιτρεπτά: «Σαφώς και θα πρέπει να υπάρχουν όρια, αλλά όχι στο επίπεδο να μην τολμάμε να κάνουμε μία πλάκα στον διπλανό μας μη τυχόν και αυτό είναι παρενόχληση».

«Ο κάθε ένας, μέσα του, ξέρει πότε είναι προσβλητικός και πότε δεν είναι. Κάποια αστεία πια δεν είναι επιτρεπτά και καλώς δεν είναι επιτρεπτά γιατί πέφτανε πολλές χοντράδες και είναι πολύ σωστό το όριο που μπήκε. Το λάθος είναι να λογοκρινόμαστε και κάθε ατάκα να την περνάμε από δέκα χιλιάδες λογοκρισίες…».