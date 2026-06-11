Με τα χέρια σε γύψο επέστρεψε στο πλατό του «Super Κατερίνα» ο Πέτρος Συρίγος, λίγο καιρό μετά από το σοβαρό τροχαίο.

Στις 27 Μαΐου, ο Πέτρος Συρίγος δεν εμφανίστηκε στο πλατό της «Super Κατερίνα», με την παρουσιάστρια να αναφέρει ότι είχε εμπλακεί σε ένα σοβαρό τροχαίο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Την ίδια ημέρα, ο ίδιος, μίλησε στον αέρα της εκπομπής, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο διαδραματίστηκε το τροχαίο, αλλά και το αποτέλεσμα αυτού, καθώς έσπασε τους καρπούς και των δύο χεριών του.

Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, επέστρεψε στο πλατό εμφανώς χαρούμενος, ωστόσο δεν είχε τη δυνατότητα να μαγειρέψει ο ίδιος καθώς τα χέρια του παραμένουν σε γύψο.

Παρ’ όλα αυτά, στο πλευρό του, στάθηκε ο βοηθός του ο οποίος εκτέλεσε τη συνταγή.

Κατά την έναρξη της εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου, στράφηκε προς το μέρος του για να τον υποδεχθεί, χαρίζοντάς του μία θερμή αγκαλιά και με τον ίδιο να αυτοσαρκάζεται για την κατάσταση των χεριών του.

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«Θέλω ένα χειροκρότημα! Θα πάω στο αγόρι μου παιδιά. Ήρθε…», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου με τον ίδιο να αναφέρει με χιούμορ: «Θα χειροκροτήσω και εγώ… Ούτε εγώ σ’ αγκαλιάζω σφιχτά γιατί δεν μπορώ. Σας έβλεπα, δεν μπορούσα να κάτσω άλλο στο σπίτι. Ήθελα να έρθω. Θα μαγειρέψω όπως μπορώ».

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Πέτρος Συρίγος σημείωσε ότι είναι καλά, ωστόσο το αριστερό του χέρι βρίσκεται σε χειρότερη κατάσταση και η αποθεραπεία του θα χρειαστεί περίπου δύο μήνες.

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Ωστόσο, ο ίδιο δεν έχασε το χιούμορ καθώς συνέχισε να αστειεύεται με την παρουσιάστρια της εκπομπής.