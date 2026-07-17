To 1990 έγραψε ιστορία στα κινηματογραφικά δρώμενα όταν έγινε η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ, κερδίζοντας τότε την Τζούλια Ρόμπερτς και την Αντζέλικα Χιούστον.

Πέθανε σε ηλικία 81 ετών η βραβευμένη με Όσκαρ Β' γυναικείου ρόλου ηθοποιός Brenda Fricker.

Η Fricker είχε κερδίσει κοινό και κριτικούς με την ερμηνεία της στη θρυλική ταινία του 1989 «Το Αριστερό μου πόδι», όπου είχε υποδυθεί τη μητέρα του Ντάνιελ Ντέι Λιούις.

Είχε επίσης συμμετάσχει στο Μόνος στο Σπίτι 2 και στο τηλεοπτικό Casualty του BBC, όπου ερμήνευσε τον ρόλο της νοσοκόμας Megan Roachαπό το 1986 ως την τελευταία της εμφάνιση το 2010. Στο σίκουελ του Μόνος στο Σπίτι ήταν η εμβληματική κυρία με τα περιστέρια το 1992.

{https://www.youtube.com/watch?v=Hv1X90GRHDY}

Σε δήλωσή του ο ατζέντης της Phil Belfield ανέφερε πως ο κόσμος θα είναι φτωχότερος χωρίς εκείνη.

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«Είχα την τιμή να τη γνωρίζω, να την αγαπώ και να εργαστώ μαζί της και θα έχει πάντα μία θέση στην καρδιά τόσων πολλών τηλεοπτικών και κινηματογραφικών φανς σε ολόκληρο τον κόσμο» πρόσθεσε.

Ποια ήταν η Brenda Fricker

Γεννημένη στο Δουβλίνο, η Fricker ξεκίνησε την καριέρα της με ρόλους στην τηλεόραση και το θέατρο, πριν εμφανιστεί στην σαπουνόπερα Coronation Street το 1977.

Ήταν στο καστ του πρώτου επεισοδίου του ιατρικού δράματος του BCC Casualty το 1986 και όπου παρέμεινε ως το 1990 ενώ επέστρεφε συχνά για guest εμφανίσει μέχρι και την τελευταία της το 2010.

{https://www.youtube.com/watch?v=Zuwu0Q5yass}

Το 1990 έγραψε ιστορία στα κινηματογραφικά δρώμενα όταν έγινε η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ, κερδίζοντας τότε την Τζούλια Ρόμπερτς και την Αντζέλικα Χιούστον. Δύο χρόνια αργότερα επέστρεψε για έναν ακόμα θρυλικό της ρόλο όταν υποδύθηκε την άστεγη κυρία με τα περιστέρια στο Μόνος στο Σπίτι 2. Home Alone 2.