Όλες οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025.

Μετά τον Κώστα Γαβρά και ο Παρκ Τσαν-γουκ του Oldboy διασκευάζει το best seller «Το Τσεκούρι» του Ντόναλντ Ε. Γουέστλεϊκ. Ο λόγος για την ταινία Καμία Άλλη Επιλογή, μια απολαυστική μαύρη κωμωδία και ο καλύτερος λόγος για να πάμε σινεμά αυτή την εβδομάδα.



Σε άλλα νέα ο Ράσελ Κρόου υποδύεται το δεξί χέρι του Χίτλερ στη Νυρεμβέργη, ενώ σας έλειψε ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις, μπορείτε να τον απολαύσετε ξανά στη μεγάλη οθόνη, αφού επιστρέφει ξανά στην ενεργό δράση μετά από οκτώ χρόνια για χάρη του γιου του, Ρόναν στην ταινία Ανεμώνη.

Ανεμώνη (Anemone)

Ο σκηνοθέτης Ρόναν Ντέι-Λιούις κάνει το εντυπωσιακό σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την Ανεμώνη, μία αινιγματική ιστορία σημαδεμένη από βία και θρησκοληψία με πρωταγωνιστές δύο αποξενωμένα αδέλφια. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ντάνιελ Ντέι-Λιούις (There Will Be Blood, Lincoln), που συνυπογράφει το σενάριο με τον γιο του Ρόναν, επιστρέφει στην υποκριτική μετά από οκτώ χρόνια με συμπρωταγωνιστή τον Σον Μπιν (Game of Thrones, Time).

Στην τολμηρή και μυστηριώδη πρώτη του ταινία, ο οραματιστής εικαστικός Ρόναν Ντέι-Λιούις εκμαιεύει εξαιρετικές ερμηνείες, ενώ επιστρατεύει εντυπωσιακές εικόνες και μία σκοτεινή, αιθέρια μουσική για να υφάνει το μυθικό πορτρέτο δύο πληγωμένων ανδρών που έρχονται αντιμέτωποι με το παρελθόν τους.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η Σαμάνθα Μόρτον, ο Σάμιουελ Μπότομλι και η Σαφία Όκλεϊ-Γκριν.



{https://youtu.be/DeCjFllUcZo?si=KYbnGId1m79x2h3T}

Νυρεμβέργη (Nuremberg)

Στη μεταπολεμική Γερμανία, ένας Αμερικανός ψυχίατρος πρέπει να καθορίσει αν οι Ναζί κρατούμενοι είναι σε θέση να δικαστούν για εγκλήματα πολέμου και βρίσκεται αντιμέτωπος με μια περίπλοκη διανοητική και ηθική μάχη με τον Χέρμαν Γκέρινγκ, το δεξί χέρι του Χίτλερ.

Με τους βραβευμένους με Όσκαρ, Ράσελ Κρόου και Ράμι Μάλεκ.

{https://youtu.be/TUI--toBzmI?si=OHiKFmRywuOPMN8J}





Καμία Άλλη Επιλογή (No Other Choice)

Ο Κορεάτης σκηνοθέτης Παρκ Τσαν-γουκ (Oldboy, Η Υπηρέτρια) παρουσιάζει τη μαύρη κωμωδία, Καμία Άλλη Επιλογή. Μια πικρή αλλά απολαυστική σάτιρα για τον σύγχρονο καπιταλισμό και για μία παγκόσμια αγορά που μάς βλέπει όλους αναλώσιμους.



Αφού απολύεται από την εταιρεία στην οποία δούλευε επί 25 χρόνια, ένας άντρας καταστρώνει ένα μοναδικό σχέδιο για να εξασφαλίσει μια νέα δουλειά: να εξαλείψει τον ανταγωνισμό.



{https://youtu.be/BoBOoYkHyUs?si=hgJ1gvvhczUxOkyM}

Ο Άτρωτος (The Running Man)

Σε μια κοινωνία του μέλλοντος, «Ο Άτρωτος» είναι το τηλεοπτικό σόου με την υψηλότερη τηλεθέαση - ένας διαγωνισμός όπου οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να επιβιώσουν 30 ημέρες ενώ τους κυνηγούν επαγγελματίες δολοφόνοι, με κάθε τους κίνηση να μεταδίδεται σε ένα αιμοδιψές κοινό και κάθε μέρα επιβίωσης να φέρνει μεγαλύτερη χρηματική αμοιβή.

Απεγνωσμένος να σώσει την άρρωστη κόρη του, ο εργάτης Ben Richards (Glen Powell) πείθεται από τον γοητευτικό αλλά αδίστακτο παραγωγό της εκπομπής, Dan Killian (Josh Brolin), να συμμετάσχει στο παιχνίδι ως έσχατη λύση.

Όμως, το θράσος, το ένστικτο και η πυγμή του Ben τον μετατρέπουν σε είδωλο του κοινού - και σε απειλή για ολόκληρο το σύστημα. Καθώς η τηλεθέαση εκτοξεύεται στα ύψη, ο κίνδυνος αυξάνεται, και ο Ben πρέπει να ξεγελάσει όχι μόνο τους Κυνηγούς, αλλά και ένα έθνος που έχει εθιστεί να τον βλέπει να αποτυγχάνει.

{https://youtu.be/JyIGpSgtTOA?si=rErc3VDwUdv99Xoq}

The Exit 8

Iαπωνικό θρίλερ βασισμένο στο ομότιτλο video game της Kotake Create.



Ένας άνδρας που έχει παγιδευτεί σε έναν ατελείωτο και άγονο διάδρομο του μετρό ξεκινά να βρει την Έξοδο 8. Οι κανόνες της αποστολής του είναι απλοί: να μην παραβλέψει τίποτα που να ξεφεύγει από το συνηθισμένο.

Αν ανακαλύψει μια ανωμαλία, θα πρέπει να γυρίσει αμέσως πίσω. Αν δεν ανακαλύψει τίποτα, συνεχίζει.

Στη συνέχεια, θα βγει από την Έξοδο 8. Αλλά ακόμα και μια μικρή παράλειψη θα τον στείλει πίσω στην αρχή.

Θα καταφέρει ποτέ να φτάσει στον στόχο του και να ξεφύγει από αυτόν τον ατελείωτο διάδρομο;

{https://youtu.be/00Z8BccatgY?si=gafeED6GUAsMCFaD}

Λο

Έναν χρόνο μετά τον θάνατο της μητέρας του, ο σκηνοθέτης επιστρέφει στο άδειο διαμέρισμα της παιδικής του ηλικίας στην Αθήνα για να διαχειριστεί μια προβληματική κληρονομιά. Από τις γυμνές πλέον επιφάνειες του σπιτιού, αναδύονται θραύσματα αναμνήσεων της οικογένειάς του και η προσωπική ιστορία του μπλέκεται με το συλλογικό τραύμα της Χούντας.

Βραβείο ΕΚΚΟΜΕΔ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη (Ελληνικό Πρόγραμμα) – 27ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2025).



{https://youtu.be/EUFRfLXxJrg?si=l-gHNGdUHx7zsrso}





Jujutsu Kaisen: Εκτέλεση (Jujutsu Kaisen: Execution)

Ένα πέπλο πέφτει ξαφνικά πάνω από την πολυσύχναστη περιοχή της Shibuya, εν μέσω του θορυβώδους πλήθους που γιορτάζει το Halloween, παγιδεύοντας αμέτρητους πολίτες στο εσωτερικό της. Ο Satoru Gojo, ο ισχυρότερος μάγος εξορκισμών, μπαίνει στο χάος. Αλλά τον περιμένουν χρήστες κατάρας και πνεύματα που σχεδιάζουν να τον εγκλωβίσουν. Ο Yuji Itadori, συνοδευόμενος από τους συμμαθητές του και άλλους κορυφαίους μάγους εξορκισμών, μπαίνουν στη μάχη σε μια άνευ προηγουμένου σύγκρουση κατάρων, το Συμβάν στη Shibuya.

Στον απόηχό του, δέκα αποικίες σε όλη την Ιαπωνία μετατρέπονται σε άνδρα καταραμένων, σε ένα σχέδιο που ενορχηστρώθηκε από τον Noritoshi Kamo, τον πιο κακό μάγο όλων των εποχών. Καθώς ο θανατηφόρος Αγώνας Εξόντωσης ξεκινά, ο μάγος ειδικής κατηγορίας Yuta Okkotsu αναλαμβάνει την εκτέλεση του Yuji για τα εγκλήματα που του αποδίδονται.

Η απελπισμένη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αγαπημένων μαθητών του Satoru Gojo έρχεται στη μεγάλη οθόνη. Γίνετε οι πρώτοι που θα ζήσετε τη μοιραία μάχη του Yuji και του Yuta με την πολυαναμενόμενη έναρξη της 3ης σεζόν μόνο στις κινηματογραφικές αίθουσες.

{https://youtu.be/0RWEEwhSWzU?si=gxAwiOCJf8D2iZWt}





Δεσποινίς Μόξι: Η Οδύσσεια μιας Γάτας (Miss Moxy)

Όταν η Μόξι, μια σκανταλιάρα γάτα, χάνεται κατά λάθος στις οικογενειακές διακοπές στη Γαλλία, ξεκινά μια τρελή και συγκινητική περιπέτεια για να επιστρέψει στη μικρή της φίλη — και στην πορεία, μαθαίνει πως οι πιο αναπάντεχες φιλίες γράφουν τις πιο ηρωικές ιστορίες. Βασισμένο στην αληθινή ιστορία μιας γάτας που εξαφανίστηκε στη Γαλλία και έναν χρόνο αργότερα επανεμφανίστηκε απροσδόκητα στο σπίτι της στην Ολλανδία.



{https://youtu.be/xVaiamyk6hY?si=SAVFqpHRp6rzMtOn}