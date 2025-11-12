Οι πρώτες εικόνες από το πολυαναμενόμενο «Ο Διάβολος φορεάει Prada 2» είναι ακριβώς όπως θα έπρεπε να είναι.

Η θρυλική Μέριλ Στριπ «φορά» ξανά το εμβληματικό, σχεδόν ανατριχιαστικό της ύφος και τα μαύρα της γυαλιά - εξ' άλλου είναι αυτή που ορίζει την παγκόσμια μόδα- και συναντά τη διαφορετική αλλά εξίσου εξαιρετική Άν Χάθαγουεϊ, καθώς οι παραγωγοί του σίκουελ «Ο Διάβολος φοράει Prada 2» έδωσαν στην κυκλοφορία το teaser trailer.

Κόκκινες γόβες με τρουκς, υπό τους ήχους του Vogue της Madonna και με ένα υπέροχο - τι άλλο- σύνολο σε τόνους ασπρόμαυρου, η Ms. Miranda Priestly.(Μέριλ Στριπ) μπαίνει στο ασανσέρ. Πριν όμως κλείσει η πόρτα, η Αν Χάθαγουεϊ, φορώντας ένα μαύρο γιλέκο, από κοστούμι, με ανεπαίσθητες λευκές ρίγες και λευκές πέρλες στο λαιμό, θα μπει μέσα μαζί της.

Τη χαιρετά και η εξαιρετική Μέριλ Στριπ απαντά «Σου πήρε αρκετό καιρό» και δεν έχει και άδικο αν σκεφτεί κανείς ότι έχουν περάσει 17 χρόνια από την πρώτη ταινία. Η Αν Χάθαγουεϊ χαμογελώντας φορά και εκείνη τα μαύρα γυαλιά ηλίου της και η πόρτα του ασανσέρ κλείνει.

Αυτά είναι τα 40 και κάτι πρώτα δευτερόλεπτα από το πολυαναμενόμενο σίκουελ, που θα κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου του 2026. Οι Έμιλι Μπλαντ και ο Στάλνεϊ Τπύτσι επίσης επιστρέφουν στους ρόλους τους.

{https://www.youtube.com/watch?v=9c-DrMe8o5Q}