Αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη Πανσέληνο του 2026, όλες οι λεπτομέρειες για το «φεγγάρι του λύκου» που θα λάμψει στον χειμωνιάτικο ουρανό.

Στις 3 Ιανουαρίου θα ανατείλει η πρώτη πανσέληνος του 2026, γνωστή ως «Φεγγάρι του Λύκου». Το όνομα αυτό προέρχεται από παραδόσεις της Βόρειας Αμερικής και της Ευρώπης και συνδέεται με τον χειμώνα, το κρύο και τις μακρές νύχτες.

Σύμφωνα με τη λαογραφία, κατά τον βαθύ χειμώνα οι λύκοι ουρλιάζουν πιο συχνά γύρω από τους οικισμούς, είτε λόγω πείνας είτε για να ενισχύσουν τους δεσμούς της αγέλης τους. Έτσι, η πανσέληνος του Ιανουαρίου συμβολίζει την επιβίωση, την ομαδικότητα και το ένστικτο.

Άλλες ονομασίες της πανσελήνου του Ιανουαρίου περιλαμβάνουν:

Φεγγάρι του Πάγου ή Κρύο Φεγγάρι

Φεγγάρι της Χήνας

Φεγγάρι του Καλωσορίσματος

Φεγγάρι των Πνευμάτων

Στην τελική ευθεία για την πρώτη πανσέληνο του 2026 – Ποιο είναι το «Φεγγάρι του Λύκου»

Η πανσέληνος του Ιανουαρίου αποκαλείται «Φεγγάρι του Λύκου», επειδή οι λύκοι είναι ιδιαίτερα ενεργοί αυτή την εποχή του χρόνου και μπορεί να ακουστεί το ουρλιαχτό τους δυνατά, σύμφωνα με το The Old Farmer’s Almanac. Η προέλευση της ονομασίας προέρχεται από τη γλώσσα των Σιού, η οποία περιγράφει το φεγγάρι ως «λύκοι που τρέχουν μαζί». Η συγκεκριμένη πανσέληνος είναι από τα ελάχιστα αστρονομικά γεγονότα του χειμώνα, καθώς δεν υπάρχουν πολλές βροχές μετεωριτών, πλανητικές ευθυγραμμίσεις ή άλλα σπάνια φαινόμενα.

Το «Φεγγάρι του Λύκου» απέχει 405.000 χιλιόμετρα από τη Γη και για αυτό αυτή η πανσέληνος δεν είναι τόσο λαμπερή όσο οι υπόλοιπες του έτους. Η Πανσέληνος του Ιανουαρίου φέρνει κάθε χρόνο μια αύρα μυστηρίου και έντασης, καθώς οι παλιές παραδόσεις την συνδέουν με τις μακρές χειμωνιάτικες νύχτες και τα ουρλιαχτά των λύκων γύρω από τους οικισμούς. Συμβολίζει την επιβίωση, την ομαδικότητα και τα ένστικτα με τον πλήρη δίσκο της να φαίνεται στον ουρανό ήδη από το βράδυ της 2ας Ιανουαρίου προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στον χειμωνιάτικο ουρανό.