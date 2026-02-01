Γιατί ονομάστηκε το «Φεγγάρι του Χιονιού».

Η Πανσέληνος του Φεβρουαρίου, ή αλλιώς το «Φεγγάρι του Χιονιού» φώτισε απόψε, Κυριακή 1 Φεβρουαρίου τον ουρανό, με το θέαμα να είναι πραγματικά εντυπωσιακό.

Η σελήνη έφτασε στο απόγειο της φωτεινότητάς της στις 00:09 τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου, τη στιγμή που βρισκόταν απέναντι από τον Ήλιο. Από τη δική μας οπτική γωνία, ο σεληνιακός δίσκος εμφανίστηκε πλήρως φωτισμένος.

Γιατί ονομάστηκε το «Φεγγάρι του Χιονιού»

Η ονομασία αυτή έχει τις ρίζες της στις παραδοσιακές ονομασίες των ιθαγενών φυλών της Βόρειας Αμερικής και παραπέμπει στις βαριές χιονοπτώσεις που χαρακτηρίζουν τον Φεβρουάριο. Σε ορισμένες περιοχές ήταν γνωστή και ως «Πεινασμένο Φεγγάρι», λόγω της έλλειψης τροφής τον χειμώνα, ενώ άλλες φυλές τη συνέδεαν με τη γέννηση των μικρών αρκούδων.

Όπως αναφέρει το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς, η πανσέληνος του Φεβρουαρίου αποκαλείται επίσης «Σελήνη της Καταιγίδας», εξαιτίας των ασταθών και συχνά σκληρών καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Βόρειο Ημισφαίριο αυτή την εποχή.

Δείτε εικόνες: