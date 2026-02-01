Αποκαλυπτικό βίντεο από το Νοέμβριο του 2025 δείχνει πως αντιμετώπισε η Βιολάντα τα Συνδικάτα των εργαζομένων.

Αποκαλυπτικό βίντεο που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο 902, αναδεικνύει τη στάση της εργοδοσίας του εργοστασίου «Βιολάντα». Η εργοδοσία, όπως φαίνεται στο βίντεο, απαγόρευε στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων, στην Ομοσπονδία και το Κλαδικό Συνδικάτο του νομού να μπούνε στο χώρο και να ενημερώσουν τους εργαζόμενους για τις εκλογές του Συνδικάτου τον Νοέμβρη του 2025.

Μάλιστα, για να παρεμποδίσει την δράση τους έφτασε στο σημείο να καλέσει τότε την αστυνομία και σύμφωνα με τον 902, στελέχη της προσπάθησαν να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους.

Το αποκαλυπτικό βίντεο

{https://www.youtube.com/watch?v=VewQzX56p6c}

Απεργία στα Τρόφιμα - Ποτά: Στις 3 Φλεβάρη να «παραλύσουν» τα εργοστάσια για να επιστρέφουν ζωντανοί από το μεροκάματο (VIDEO)

Με την πανελλαδική απεργία για όλο τον κλάδο των Τροφίμων - Ποτών που κήρυξε η Ομοσπονδία για την Τρίτη 3 Φλεβάρη κλιμακώνεται ο αγώνας των συνδικάτων για μέτρα υγείας και ασφάλειας, για να μπει τέρμα στο μακελειό, «να γυρίζουμε ζωντανοί και υγιείς στα σπίτια μας, στις οικογένειές μας» όπως αναφέρει η Ομοσπονδία.

Στην Αθήνα, η απεργιακή συγκέντρωση την Τρίτη 3 Φλεβάρη θα γίνει στις 10 π.μ., στο υπουργείο Εργασίας.

Την απεργία οργανώνει η Ομοσπονδία Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών η οποία τονίζει: «Μας γεμίζει οργή γιατί θα μπορούσαν να προληφθούν, εάν δεν υπήρχε το εμπόδιο του κέρδους», τονίζει η Ομοσπονδία, προσθέτοντας: «Μας εξοργίζει γιατί πίσω από τις μεγάλες ελλείψεις μέτρων προστασίας βρίσκεται η διασφάλιση του μέγιστου ποσοστού κέρδους».

«Δεν αποδεχόμαστε να ζούμε εμείς με την ανασφάλεια και τον φόβο της απόλυσης, με τα 6ήμερα και τα 13ωρα, την εντατικοποίηση και την ευελιξία, για να σπάνε αυτοί το ένα ρεκόρ κερδών μετά το άλλο», τονίζει ακόμα η Ομοσπονδία.

Συγκεντρώσεις την ημέρα της απεργίας

Τη μέρα της απεργίας στα Τρόφιμα - Ποτά, απεργιακές κινητοποιήσεις οργανώνονται από την Ομοσπονδία, κλαδικά και επιχειρησιακά συνδικάτα του κλάδου ως εξής:

- Αθήνα, στις 10 π.μ., στο υπουργείο Εργασίας

-Θεσσαλονίκη, στις 7 μ.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου

-Τρίκαλα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

- Λάρισα, 10.30 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο

- Πάτρα, 11 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

- Γιάννενα, 10.30 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

- Ηγουμενίτσα, 11 π.μ. στην Επιθεώρηση Εργασίας

- Καλαμάτα, 11 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

- Λαμία, 11 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

- Ναύπλιο, 11 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

- Χαλκίδα, 10 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

- Πρέβεζα, 10.30 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

- Δράμα, στις 5 π.μ., έξω από την πύλη του εργοστασίου της Arivia και στις 7 μ.μ., στην πλατεία της πόλης.

- Χανιά, στις 10 π.μ., στην Επιθεώρηση Εργασίας

- Καβάλα, 6 μ.μ., στην πλατεία Καπνεργάτη

Το Σωματείο Τυροκόμων Ελασσόνας καλεί τους εργαζόμενους των εργοστασίων του κλάδου στην περιοχή να μεταβούν συντεταγμένα στην απεργιακή συγκέντρωση του Συνδικάτου των Τρικάλων. Το σημείο συγκέντρωσης για την οργανωμένη μετάβαση είναι στις 9 π.μ. στο δημοτικό πάρκινγκ.

Επίσης, τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας και Θήβας στηρίζουν την 24ωρη απεργία στις 3/2 που κήρυξε η Πανελλαδική Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Γάλα – Τρόφιμα – Ποτά. Στηρίζουν επίσης τη συγκέντρωση που καλούν τα πρωτοβάθμια Συνδικάτα του κλάδου από Εύβοια και Βοιωτία, στις 10 το πρωί, έξω από τα γραφεία του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στη Εργασία Εύβοιας, στην Χαλκίδα.