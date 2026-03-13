Ο Πολωνός που κατηγορείται για κατασκοπεία στη Σούδα θα απολογηθεί τη Δευτέρα (16/3).

Δίωξη για κατασκοπεία άσκησε ο εισαγγελέας στον 58χρονο Πολωνό που συνελήφθη επειδή διαπιστώθηκε ότι φωτογράφιζε πολεμικά πλοία στον κόλπο της Σούδας.

Ο 58χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων το μεσημέρι τη Παρασκευής και αφού του ασκήθηκε δίωξη, πήρε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί στον ανακριτή τη Δευτέρα (16/3).

Στο κινητό του Πολωνού έχουν βρεθεί βίντεο και φωτογραφίες με πολεμικά πλοία στον Κόλπο της Σούδας, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews. Ο 58χρονος φέρεται να έστελνε αυτό το υλικό στην Πολωνία.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως είναι τουρίστας, ότι είναι χόμπι του να βγάζει τέτοιες φωτογραφίες και πως τις έστελνε στην αδελφή του στην Πολωνία, η οποία είναι παντρεμένη με στρατιωτικό.

Όμως, από την έως τώρα έρευνα προκύπτει ότι τις φωτογραφίες τις έστελνε όχι σε ένα, αλλά σε πολλά πρόσωπα στην Πολωνία και εξετάζεται αν κάποιος από τους παραλήπτες έχει «ύποπτο» ρόλο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο κινητό τηλέφωνο του 58χρονου δεν έχει βρεθεί κρυπτογραφημένο λογισμικό ή εφαρμογή- όπως στις προηγούμενες πρόσφατες αντίστοιχες συλλήψεις- που να παραπέμπει σε περίπτωση κατασκοπείας. Ωστόσο, φαίνεται πως οι αρχές θεωρούν ύποπτο το γεγονός ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια ο Πολωνός πήγαινε πάντα το ίδιο χρονικό διάστημα στο Μαράθι Σούδας και διέμενε σε βαν. Σήμερα, Παρασκευή, ξεκίνησαν έρευνες στο όχημα, ενώ το κινητό τηλέφωνο του 58χρονου εστάλη στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Αυτή είναι η τρίτη σύλληψη για κατασκοπεία στη Σούδα τους τελευταίους μήνες. Μάλιστα, μόλις πριν από 10 ημέρες φυλακίστηκε ο Γεωργιανός, αζέρικης καταγωγής, που συνελήφθη ως ύποπτος για κατασκοπεία. Προηγήθηκε η σύλληψη ενός Αζέρου, τον Ιούνιο του 2025, για κατασκοπεία επίσης στον κόλπο της Σούδας, ενώ τον Μάιο του 2025 συνελήφθη στην Αλεξανδρούπολη ομογενής από τη Γεωργία, με την ίδια κατηγορία.

