Νέος συναγερμός στον Κόλπο της Σούδας στα Χανιά, μετά την σύλληψη ενός ατόμου για κατασκοπεία.

Όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, πρόκειται για Πολωνό που εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Χανιά. Βρισκόταν στην παραλία Μαράθι και φωτογράφιζε τους στρατιωτικούς προβλήτες στον ναύσταθμο.

Κατά τις ίδιες πηγές, σε βάρος του Πολωνού υπηκόου αναμένεται να σχηματιστεί δικογραφία για κατασκοπεία, ενώ η σοβαρότητα της υπόθεσης θα αξιολογηθεί και από την ΕΥΠ.

