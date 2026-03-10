Οι μαθητές ισχυρίστηκαν ότι προσπάθησαν να κάνουν ό,τι είχαν δει σε βίντεο στο διαδίκτυο.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους καθηγητές Γυμνασίου του Ηράκλειου της Κρήτης καθώς εντόπισαν στο προαύλιο υπολείμματα εκρηκτικού μηχανισμού, όπως οινόπνευμα και γκαζάκι. Οι ανήλικοι μαθητές σύμφωνα με το Neakriti.gr φέρονται να κατασκεύασαν έναν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και να τον ενεργοποίησαν στον προαύλιο χώρο σχολείου, ακολουθώντας οδηγίες που είχαν δει σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι μαθητές γυμνασίου πέρασαν στο σχολικό συγκρότημα πηδώντας τα κάγκελα και στη συνέχεια τοποθέτησαν τον αυτοσχέδιο μηχανισμό στην αυλή, όπου και τον ενεργοποίησαν. Οι αστυνομικές αρχές που διερευνούν την υπόθεση έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη ενός από τους φερόμενους εμπλεκόμενους, ενώ αναζητούν ακόμη δύο άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος που συνελήφθη φέρεται να παραδέχθηκε ότι παρακολούθησαν βίντεο στα social media, τα οποία παρουσίαζαν οδηγίες για την κατασκευή του μηχανισμού. Ο τρόπος κατασκευής του περιλάμβανε εύφλεκτα υλικά και μικρές φιάλες υγραερίου σε συνδυασμό με κροτίδα.

Aπό θαύμα γλίτωσαν τα χειρότερα

Οι καθηγητές και οι αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν τη σκηνή ως σοκαριστική, επισημαίνοντας ότι οι μαθητές θα μπορούσαν να είχαν τραυματιστεί σοβαρά ή ακόμη και να χάσουν τη ζωή τους. Η αστυνομική έρευνα βασίστηκε σε κάμερες ασφαλείας που κατέγραψαν τρία νεαρά άτομα να εισέρχονται στον χώρο του σχολείου και να ενεργοποιούν τον μηχανισμό. Ένας από τους φερόμενους δράστες έχει ήδη συλληφθεί, ενώ οι αρχές αναζητούν τα άλλα δύο άτομα που εμφανίζονται στα πλάνα. Το περιστατικό, που δεν προκάλεσε ζημιές στο σχολικό συγκρότημα, βρίσκεται υπό διερεύνηση, ενώ ενημερώθηκαν και οι γονείς των μαθητών.

«Το είδαμε στο TikTok και είπαμε να το φτιάξουμε και εμείς»

Σύμφωνα με το cretalive.gr το επίμαχο βίντεο που κινητοποίησε τους μαθητές να το μιμηθούν έδειχνε βήμα βήμα πώς να φτιάχνουν εκρηκτικό μηχανισμό. Αφού προμηθεύτηκαν μία μεγάλη κροτίδα, δύο μπουκάλια οινόπνευμα και δύο γκαζάκια έκαναν όσα είδαν στο βίντεο θέλοντας να φτιάξουν το δικό τους μηχανισμό. Ο μαθητής, πάντως, του σχολείου, ο οποίος αναγνωρίστηκε από τις κάμερες, όταν κλήθηκε στο γραφείο του διευθυντή, παραδέχθηκε όσα έγιναν με πολύ φυσιολογικό ύφος καθώς δεν θεώρησε ότι έγινε και κάτι φοβερό. Και οι τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν, όπως και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας.