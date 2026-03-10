Το καθεστώς δικαιολόγησης των απουσίων για την σχολική γιορτή και την παρέλαση για την 25η Μαρτίου - Οι οδηγίες για την εμφάνιση των μαθητών που θα παρελάσουν.

Από τα μέσα Μαρτίου τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα εκκινήσουν τις προετοιμασίες για την μαθητική παρέλαση της 25ης Μαρτίου και την αντίστοιχη σχολική γιορτή παραμονές της εθνικής επετείου. Φέτος η εθνική εορτή «πέφτει» Τετάρτη δημιουργώντας ένα διήμερο χωρίς μαθηματα αν λάβουμε υπόψιν μας και την Τρίτη 24 του μήνα όπου οι μαθητές καλούνται όμως να δώσουν υποχρεωτικά το παρών στην μαθητική γιορτή καθώς οι απουσίες θεωρούνται αδικαιολόγητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές του Δήμου Αθηναίων που θα συμμετάσχουν στην μαθητική παρέλαση στο κέντρο της Αθήνας θα παρελάσουν την Τρίτη 24 του μήνα και όχι ανήμερα της εθνικής εορτής καθώς παραδοσιακά η μαθητική παρέλαση για την 25η Μαρτίου στην Αθήνα πραγματοποιείται παραμονές της εθνικής εορτής. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί η λίστα με τα σχολεία που θα παρελάσουν φέτος στην «καρδιά» του Συντάγματος όμως αναμένονται οι επίσημες ανακοινώσεις από πλευράς Δήμου Αθηναίων λίαν συντόμως.

25η Μαρτίου: Στην τελική ευθεία οι πρόβες για την παρέλαση και την σχολική γιορτή

Μαθητές όλων των βαθμίδων προετοιμάζονται για να τιμήσουν την επέτειο της 25ης Μαρτίου του 1821 μέσα από ποιήματα, θεατρικά δρώμενα, χορούς, τραγούδια όπου αποτυπώνονται και ξεδιπλώνονται η δράση και ο αγώνας των ηρώων που θυσίασαν τη ζωή τους για την ανεξαρτησία της πατρίδας.Σύμφωνα και με το ΥΠΑΙΘΑοι γιορτές πρέπει να μεταδίδουν το μήνυμα ότι η ελευθερία είναι αγαθό που αξίζει τον αγώνα και τις θυσίες.

Το πρωτόκολλο για τη δικαιολόγηση των απουσιών για την παρέλαση

Οι συμμετέχοντες μαθητές που θα παρελάσουν την 25η Μαρτίου καλούνται να δώσουν το παρών ανήμερα της επετείου και να συμμετέχουν στην εκδήλωση. Από τη στιγμή που ο μαθητής έχει δηλώσει την συμμετοχή του στην παρέλαση οφείλει να μην απουσιάσει ανήμερα της επετείου. Οι απουσίες που καταγράφηκαν κατά το χρόνο προβών για την παρέλαση δεν καταχωρίζονται ούτε προσμετρώνται στο προφίλ των απουσιών του. Σε κάθε περίπτωση δεδομένου ότι η παρέλαση γίνεται σε μέρα μαθητικής αργίας δεν τίθεται θέμα απουσίας αν συμβεί κάτι απρόοπτο και κάποιος μαθητής αδυνατεί για λόγους ανωτέρας βίας να συμμετάσχει τελικά στην παρέλαση.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο για την επιτυχία της παρέλασης πρέπει να τηρηθούν οι εξής όροι:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

• Τάξη, συνοχή και πειθαρχία, ακριβής τήρησης της στοιχίσεως και κυρίως των διαστημάτων και των αποστάσεων ανάμεσα στα τμήματα των σχολείων.

• Κάθε σχολείο παρελαύνει με δύο διμοιρίες ( μία κορίτσια, μία αγόρια) κατά τετράδες, κάθε μία, θα αποτελείται από 32 παιδιά, ένα σημαιοφόρο και πέντε παραστάτες. Η σημαία θα προβαδίζει σε απόσταση 6 βημάτων και θα ακολουθεί ο διμοιρίτης μαθητής, που θα απέχει από τη διμοιρία 4 βήματα. Όταν ο επικεφαλής (διμοιρίτης) φτάσει στο ύψος του Α’ δείκτη θα σηκώσει το δεξί του χέρι σε ανάταση και θα το κατεβάσει ζωηρά στο Β’ δείκτη. Συγχρόνως θα στρίψει το κεφάλι του ζωηρά δεξιά για να αποδώσει τιμές στις παριστάμενες αρχές της πόλης. Όταν φτάσει στο ύψος του Γ’

δείκτη θα στρίψει το κεφάλι του μπροστά.

Το ίδιο θα κάνει και ο διμοιρίτης μαθητής κάθε διμοιρίας. Τα παιδιά ολόκληρης της διμοιρίας θα κάνουν στροφή του κεφαλιού προς τα δεξιά, όταν κατεβάσει το χέρι του ο διμοιρίτης, δηλαδή στο ύψος του Β’ δείκτη, εκτός από τον πρώτο μαθητή προς τα δεξιά κάθε διμοιρίας, ο οποίος, και θα τηρεί ακριβώς την κατεύθυνση. Όταν η διμοιρία φτάσει στο ύψος του Γ’ δείκτη, τότε θα κάνει στροφή του κεφαλιού μπροστά. Όλοι οι διμοιρίτες θα βαδίζουν μπροστά πάντα στη γραμμή παρελάσεως και κοντά στους δείκτες, όπως επίσης και όλοι οι μαθητές που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά, δηλαδή πίσω από το διμοιρίτη.

Τα ρούχα της παρέλασης για την 25η Μαρτίου: Οι οδηγίες για ομοιομορφία και ευπρέπεια

Όπως τονίζεται από το Υπουργείο Παιδείας αλλά και το Εσωτερικών «επειδή η παρέλαση γίνεται για ανάμνηση αλλά και για να τιμηθούν πρόσωπα και γεγονότα μιας ορισμένης χρονικής περιόδου που έχει αξία για μας σήμερα θα πρέπει η ποιότητα της παρέλασης να είναι η υψηλότερη.». Καθόλη τη διάρκεια των προβών για την παρέλαση δίνονται από τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής λεπτομερείς οδηγίες στα παιδιά για την ομοιόμορφη εμφάνιση του σχολείου.

Είθισται τα χρώματα της παρέλασης είναι το γαλάζιο, το μπλε και το λευκό. Παραδοσιακά τα σχολεία για την παρέλαση έχουν προκαθορισμένο πρωτόκολλο ενδυμασίας που πρέπει να τηρείται απαρέγκλιτα από την μαθητική κοινότητα. Σύμφωνα με αυτό τα κορίτσια φοράνε (είτε γαλάζιο είτε λευκό πουκάμισο, μπλε ή μπορντό φουλάρι, μπλε φούστα, καλσόν στο χρώμα του δέρματος, σκούρα παπούτσια) ενώ αντίστοιχα τα αγόρια (είτε γαλάζιο είτε λευκό πουκάμισο, μπλε γραβάτα, μπλε παντελόνι, σκούρα παπούτσια.). Παράλληλα στους μαθητές δίδεται και από τα σχολεία το σήμα κονκάρδα με τα διακριτικά του σχολείου που θα φορέσουν κατά την παρέλαση. Επιπλέον ο/η σημαιοφόρος, οι παραστάτες , ο/η μαθητής/τρια για την κατάθεση στεφανιού και τα παιδιά που κρατάνε το πανό του σχολείου θα φοράνε και άσπρα γάντια.

Aυτονόητα τα ρούχα της παρέλασης πρέπει να είναι σιδερωμένα, φρεσκοπλυμένα ενώ αυστηρά πρέπει να αποφεύγονται βάσει πρωτοκόλλου αθλητικά παπούτσια και για τα κορίτσια τα παπούτσια με τακούνια καθώς ενέχεται κίνδυνος ατυχήματος. Βέβαια στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετά σχολεία υπάρχει η στολή που φοριέται σε επίσημες εκδηλώσεις όπως παρέλαση ενώ υπάρχουν και σχολεία με δικό τους χρωματικό κώδικα για τις παρελάσεις που κινείται πάντα στο χρωματολόγιο της εθνικής επετείου. Σε κάθε περίπτωση οι γονείς καλούνται πάντα να ακολουθούν τις οδηγίες της σχολικής μονάδας του παιδιού τους.