Οι ψυχολόγοι που μελετούν τη συμπεριφορά των ανθρώπων και ιδιαίτερα των ταξιδιωτών έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως εκείνοι που μελετούν και σχεδιάζουν το ταξίδι τους μήνες νωρίτερα, βιώνουν 7 περισσότερα συναισθήματα ικανοποίησης μέχρι την αναχώρηση.

Η επιθυμία για ταξίδια αποτελεί ένα βαθιά ριζωμένο χαρακτηριστικό των ανθρώπων που συνδέεται με την ανάγκη για εξερεύνηση, μάθηση, προσωπική ανάπτυξη και ξεκούραση. Στη σύγχρονη εποχή, που οι ρυθμοί ζωής είναι ιδιαίτερα αυξημένοι, οι αποδράσεις δεν θεωρούνται απλώς μία μορφή αναψυχής και ψυχαγωγίας, αλλά μία εμπειρία με σημαντικές ψυχολογικές και κοινωνικές επιδράσεις.

Από το στάδιο της απόφασης, το σχεδιασμό και την πραγματική υλοποίηση, η ταξιδιωτική εμπειρία δημιουργεί προσμονή και ενισχύει την ανυπομονησία, τη θετική διάθεση και συμβάλλει στη μείωση του άγχους.

Η διαδικασία της οργάνωσης για πολλούς μπορεί να αποτελεί το πιο «βαρετό» σκέλος της εκδρομής, ενώ σε άλλους καλλιεργεί δεξιότητες λήψης αποφάσεων, ενισχύει την αυτοπεποίθηση και επιτρέπει στο άτομο να αναπτύξει βαθύτερη κατανόηση νέων τόπων και πολιτισμών.

Ένα ταξίδι – ιδιαίτερα σε μέρη εκτός συνόρων - αποτελεί μια πολυδιάστατη εμπειρία που ξεκινά πολύ πριν την αναχώρηση.

7 θετικές ψυχολογικές επιδράσεις της σχεδίασης ενός ταξιδιού

Από τη λήψη της απόφαση για το ταξίδι – μέχρι την αναχώρηση και την επιστροφή στη βάση, ο εξορμήσεις συνδέονται με έντονα συναισθήματα.

1. Η προσμονή και η ανυπομονησία γίνονται μέρος της εμπειρίας.

Όπως αναφέρεται και στο geediting.com, οι ψυχολόγοι έχουν διαπιστώσει πως η οργάνωση του ταξιδιού μήνες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημερομηνία αναχώρησης, απελευθερώνει μία μικρή δόση ντοπαμίνης στον εγκέφαλο ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Η ντοπαμίνη, συμβάλλει στην ενεργοποίηση του εγκεφάλου και απελευθερώνει θετικά συναισθήματα για τις μελλοντικές εμπειρίες και την χαλάρωση.

2. Η πρόωρη οργάνωση του ταξιδιού έχει την ικανότητα να εξαλείφει το άγχος της λήψης αποφάσεων

Η καλή οργάνωση ενός ταξιδιού και ο μελετημένος σχεδιασμός μήνες νωρίτερα από την αναχώρηση, έχει την ικανότητα να εξαλείφει το άγχος των αποφάσεων της τελευταίας στιγμής.

Η καλή γνώση του τόπου που επισκέπτεστε, οι κρατήσεις εισιτηρίων και δωματίων διαμονής, καλύπτονται νωρίτερα χωρίς να βρίσκεστε σε πίεση χρόνου. Η ψυχολογία ορίζει πως ο άνθρωπος έχει την ικανότητα να λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις χωρίς τον «πανικό της τελευταίας στιγμής».

Τα αυθόρμητα ταξίδια φαντάζουν ιδιαίτερα ρομαντικά, ωστόσο στην πραγματικότητα συνδέονται με συμβιβασμούς.

3. Η έρευνα και ο σχεδιασμός του ταξιδιού ενισχύει την αυτοπεποίθηση

Η πρόωρη προετοιμασία του ταξιδιού κάνει την πραγματική εμπειρία να μοιάζει λιγότερο ξένη και πιο διαχειρίσιμη από τον επισκέπτη.

Η καλή μελέτη, η γνώση και η αναγνώριση οδών, δρόμων, καταλυμάτων και σημείων αναφοράς της πόλης ενισχύουν την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά του ταξιδιώτη.

4. Το οικονομικό κόστος κατανέμεται πιο σωστά

Η καλή οργάνωση ενός ταξιδιού συχνά συνδέεται με ένα βαρύ οικονομικό φορτίο. Παρ’ όλα αυτά όταν η απόδραση οργανώνεται μήνες νωρίτερα δίνεται η ευκαιρία να κατανεμηθούν ορθότερα τα έξοδα.

Ουσιαστικά, η κατανομή του κόστους ταξιδιού σε αρκετούς μήνες μετατρέπει ένα σημαντικό έξοδο σε διαχειρίσιμα κομμάτια.

5. Οι κοινωνικοί δεσμοί ενισχύονται.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων όσοι αγαπούν τα ταξίδια επιλέγουν να ταξιδεύουν με φίλους, συντρόφους ή παρέας.

Κατά τη διάρκεια της οργάνωσης ενός ταξιδιού οι δεσμοί γίνονται πιο ισχυροί, οι ανυπομονησία ενισχύεται το ίδιο για όλους, το άγχος της αναχώρησης κατανέμεται ίσα σε κάθε μέλος, και το ταξίδι γίνεται αφορμή για συζήτηση μήνες πριν πραγματοποιηθεί.

6. Η προσωπική ανάπτυξη ξεκινάει από το σχεδιασμό του ταξιδιού

Η διαδικασία προγραμματισμού ενός ταξιδιού μπορεί να λειτουργήσει ως ευκαιρία προσωπικής εξέλιξης. Όταν κάποιος διαθέτει αρκετό χρόνο για να προετοιμαστεί, έχει τη δυνατότητα να αναπτύξει νέες δεξιότητες και να εμβαθύνει σε γνώσεις που σχετίζονται με τον προορισμό ή την εμπειρία που πρόκειται να ζήσει.

Αν πρόκειται για ταξίδι εκτός συνόρων, η εκμάθηση βασικών φράσεων της γλώσσας του προορισμού ή η γνωριμία με τον πολιτισμό και τις συνήθειες της περιοχής αποτελούν μορφές προετοιμασίας που ενισχύουν την εμπειρία.

7. Η προσμονή ενός ταξιδιού ενισχύει την ικανοποίηση

Ο σχεδιασμός ενός ταξιδιού αρκετούς μήνες πριν την πραγματοποίησή του διευρύνει τον ψυχολογικό ορίζοντα του ατόμου. Αντί η καθημερινότητα να περιορίζεται σε βραχυπρόθεσμους στόχους και υποχρεώσεις, η ύπαρξη ενός μελλοντικού ταξιδιού δημιουργεί μια πιο αισιόδοξη και μακροπρόθεσμη προοπτική.

Η γνώση ότι σε κάποιο χρονικό σημείο στο μέλλον θα βιωθεί μια νέα εμπειρία σε έναν διαφορετικό τόπο μπορεί να λειτουργήσει ως πηγή ενθάρρυνσης και ψυχολογικής ανθεκτικότητας. Οι καθημερινές δυσκολίες φαίνονται λιγότερο πιεστικές όταν υπάρχει κάτι ευχάριστο να περιμένει κανείς.