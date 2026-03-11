Οι μαθητές υποστήριξαν ότι είδαν σχετικό βίντεο στο TikTok και θέλησαν να πειραματιστούν, επιχειρώντας να κατασκευάσουν έναν αντίστοιχο αυτοσχέδιο μηχανισμό.

Προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη 12 του μήνα έλαβαν οι τρεις μαθητές ηλικίας 14 έως 17 ετών, που συνελήφθησαν για την πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού στην αυλή σχολείου στο Ηράκλειο. Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της 9ης Μαρτίου και λίγες ώρες αργότερα δημοσιοποιήθηκε βίντεο από τη στιγμή της έκρηξης. Στο υλικό, που ανάρτησε το cretalive.gr, φαίνονται οι νεαροί να ενεργοποιούν τον μηχανισμό και να απομακρύνονται κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, αποφεύγοντας τις φλόγες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgzu3r4k7itt?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με πληροφορίες νωρίτερα είχαν γιορτάσει τα γενέθλια του μεγαλύτερου της παρέας και στη συνέχεια πειραματίστηκαν, μιμούμενοι βίντεο που είχαν δει στο TikTok. Σε βάρος των τριών μαθητών ασκήθηκαν διώξεις για έκρηξη από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κατά συναυτουργία, καθώς και για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών ή εμπρηστικών υλών και μηχανισμών με κίνδυνο για ανθρώπους. Οι ανήλικοι χρησιμοποίησαν μία μεγάλη κροτίδα, δύο μπουκάλια οινόπνευμα και δύο γκαζάκια. Από το σημείο περισυνελέγησαν δύο φιαλίδια βουτανίου, υπολείμματα οινοπνεύματος, τμήματα κροτίδας και μονωτική ταινία.

Μετά την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, οι τρεις νεαροί ταυτοποιήθηκαν και συνελήφθησαν το απόγευμα της 10ης Μαρτίου. Για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν και οι κηδεμόνες τους, κατηγορούμενοι για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

{https://www.youtube.com/watch?v=3g-j-zqY9r4}