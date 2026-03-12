Ο σταθμός ήταν κλειστός από τις 17:30.

Σε λειτουργία βρίσκεται ξανά ο σταθμός μετρό Σύνταγμα, ύστερα από σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.

Ο σταθμός είχε κλείσει στις 17:30 κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ, καθώς ήταν προγραμματισμένη αντιπολεμική συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία.

Η πορεία έχει απομακρυνθεί από το Σύνταγμα, με τον σταθμό να ανοίγει πάλι για το επιβατικό κοινό.

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο

Ανοιχτή είναι η Λεωφόρος Βασ. Αμαλίας στο Σύνταγμα, η οποία παρέμενε κλειστή εξαιτίας της αντιπολεμικής αυγκέτρωσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυξημένη κυκλοφορία και καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς η πορεία κατευθύνεται προς την Αμερικανική Πρεσβεία.