Σε λειτουργία βρίσκεται ξανά ο σταθμός μετρό Σύνταγμα, ύστερα από σχετική ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.
Ο σταθμός είχε κλείσει στις 17:30 κατόπιν εντολής της ΕΛ.ΑΣ, καθώς ήταν προγραμματισμένη αντιπολεμική συγκέντρωση στην πλατεία Συντάγματος και πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία.
Η πορεία έχει απομακρυνθεί από το Σύνταγμα, με τον σταθμό να ανοίγει πάλι για το επιβατικό κοινό.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο κέντρο
Ανοιχτή είναι η Λεωφόρος Βασ. Αμαλίας στο Σύνταγμα, η οποία παρέμενε κλειστή εξαιτίας της αντιπολεμικής αυγκέτρωσης.
Αυξημένη κυκλοφορία και καθυστερήσεις παρατηρούνται στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, καθώς η πορεία κατευθύνεται προς την Αμερικανική Πρεσβεία.