Η ΕΛΑΣ έκλεισε το μετρό στο Σύνταγμα από τις 17:30 το απόγευμα.

Κλειστός θα βρίσκεται ο σταθμός του μετρό στο Σύνταγμα από τις 17:30 λόγω αντιπολεμικής συγκέντρωσης.

Με ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ ανέφερε ότι με εντολή της ΕΛ.ΑΣ ο σταθμός του Μετρό Σύνταγμα έκλεισε από τις 17:30 και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση.

Για σήμερα, 12/3, υπάρχει σχετικό κάλεσμα σε αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Θα ακολουθήσει και πορεία προς την Αμερικανική πρεσβεία.

Σημειώνεται ότι σε εξέλιξη υπάρχουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με αυξημένα μέτρα ασφάλειας. Σταδιακά θα κλείνουν οι δρόμοι που οδηγούν στο Σύνταγμα, στη Λ. Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά και η Κηφισίας με κατεύθυνση την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Η κίνηση στις 18:22 στο κέντρο της Αθήνας