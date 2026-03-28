Η αστυνομία του Λονδίνου κάνει λόγο για πολύ λιγότερο κόσμο.

Η ακριβής εικόνα του αριθμού των ατόμων που συμμετέχουν σε μια πορεία είναι πάντα δύσκολη, αλλά οι διοργανωτές της αντιρατσιστικής και αντιπολεμικής διαδήλωσης στο Λονδίνο έκαναν λόγο για μισό εκατομμύριο ανθρώπους.

Ο συνδιοργανωτής της συγκέντρωσης Kevin Courtney, πρόεδρος του συνασπισμού Together Alliance, δήλωσε στα πλήθη που συγκεντρώθηκαν στο Whitehall: «Η εκτίμησή μας είναι τώρα ότι υπάρχει μισό εκατομμύριο άνθρωποι σε αυτή τη διαδήλωση - η μεγαλύτερη διαδήλωση που έγινε ποτέ κατά της ακροδεξιάς. Και μας δίνει σε όλους αυτοπεποίθηση να συνεχίσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ».

Η Μητροπολιτική Αστυνομία είπε ότι η αρχική της εκτίμηση είναι περισσότερο από 50.000 άτομα. Παραδέχτηκε, ωστόσο, ότι είναι δύσκολο να βρουν έναν ακριβή αριθμό, καθώς οι διαδηλωτές είναι διασκορπισμένοι σε όλο το κεντρικό Λονδίνο.

Στη μεγαλειώδη συγκέντρωση το παρών έδωσαν και μέλη του UB40, του συγκροτήματος reggae του Μπέρμιγχαμ που ήταν ενεργό στις αντιφασιστικές εκστρατείες της δεκαετίας του 1980, όπως το Rock Against Racism, παρευρέθηκαν και μίλησαν στη σημερινή διαδήλωση.

Η αστυνομία συνέλαβε μέλη μιας ομάδας υποστηρικτών της Παλαιστινιακής Δράσης, αφού ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα συνεχίσει να λαμβάνει μέτρα εναντίον όσων υποστηρίζουν την απαγορευμένη οργάνωση. Σε ανάρτησή της νωρίτερα ανέφερε πως 18 άτομα διοργανώνουν διαμαρτυρία για την υποστήριξη της απαγορευμένης ομάδας έξω από τη Νέα Σκότλαντ Γιαρντ.

Μια φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στον λογαριασμό της X δείχνει τους διαδηλωτές να κάθονται στα σκαλιά μπροστά από το κτίριο του Γουέστμινστερ με τη λεζάντα: «Συλλήψεις σε εξέλιξη έξω από τη Νέα Σκότλαντ Γιαρντ».