Ο καλλιτέχνης δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη ότι άγαλμα στο βάθρο είναι δικό του έργο.

Ένα μεγάλο άγαλμα εμφανίστηκε στο κεντρικό Λονδίνο και φαίνεται να φέρει την υπογραφή του μυστηριώδους street artist Banksy.

Το γλυπτό, που απεικονίζει έναν άνδρα με κοστούμι να περπατά σε ένα βάθρο ενώ κρατά σημαία που καλύπτει το πρόσωπό του, εντοπίστηκε για πρώτη φορά την Τετάρτη στο St James's.

Βρίσκεται στην Waterloo Place, κοντά σε αγάλματα του Edward VII, της Florence Nightingale και στο Crimean War Memorial.

Στη βάση του βάθρου έχει γραφτεί η λέξη «Banksy», ωστόσο ο καλλιτέχνης δεν έχει επιβεβαιώσει ότι το έργο είναι δικό του.

Ο Banksy, του οποίου η πραγματική ταυτότητα δεν είναι επισήμως γνωστή, έχει αφήσει άγαλμα στο Λονδίνο ξανά στο παρελθόν.

Το 2004, το έργο The Drinker, μια ανατρεπτική εκδοχή του The Thinker, τοποθετήθηκε στη Shaftesbury Avenue πριν κλαπεί λίγο αργότερα.

Η Waterloo Place είναι μια ιστορική περιοχή στο κεντρικό Λονδίνο, γνωστή για τη μεγαλοπρεπή αρχιτεκτονική της και τα πολυάριθμα αγάλματα, όπως αυτά του Δούκα της Υόρκης, του Edward VII και το μνημείο για τον πόλεμο της Κριμαίας.

Βρίσκεται κοντά στο The Mall και το Buckingham Palace.

Κάθε φορά, τα έργα τοποθετούνται κρυφά και στη συνέχεια επιβεβαιώνονται ως δικά του μέσω του λογαριασμού του στο Instagram.

Τα έργα του, που τοποθετούνται τόσο σε ιδιωτικούς όσο και σε δημόσιους χώρους, ερμηνεύονται ευρέως ως πολιτικά σχόλια και συχνά αφαιρούνται λίγο μετά την εμφάνισή τους.

Με πληροφορίες από BBC