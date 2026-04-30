Στο επίκεντρο σφοδρών πυρών από τα κόμματα της ήσσονος αντιπολίτευσης βρέθηκε το ΠΑΣΟΚ με αφορμή την διαφαινόμενη συναίνεσή του στην πρόταση της ΝΔ για ορισμό της επίτιμης Αντιπροέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, Αικατερίνης Συγγούνα στην ακέφαλη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Οι αντιδράσεις όπως μαθαίνουμε, δεν αφορούσαν στο πρόσωπο της πρώην ανώτατης δικαστικού, αλλά στην πρόθεση συναίνεσης καθαυτή.

«Δεν είναι δυνατόν από τη μία να ζητάει όλη η αντιπολίτευση - και το ΠΑΣΟΚ - εκλογές για να φύγει η ΝΔ με αφορμή και τη συγκάλυψη στο σκάνδαλο των υποκλοπών και από την άλλη το ίδιο το ΠΑΣΟΚ να συναινεί σε κοινής αποδοχής πρόσωπο για την Ανεξάρτητη Αρχή που έχει άμεση σχέση με το θέμα των υποκλοπών, δίνοντας εικόνα διαμοιρασμού των Ανεξάρτητων Αρχών» σχολίαζε ενδεικτικά μέλος της Διάσκεψης των Προέδρων στη στήλη.

Ν.Α.