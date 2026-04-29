Ο γιατρός αναμένεται στο νησί εντός της ημέρας (29 Απριλίου), γεγονός που καθιστά πιθανό το άνοιγμα της κλινικής ακόμη και σήμερα. Παράλληλα, οι προσπάθειες συνεχίζονται για την έλευση και δεύτερου παιδιάτρου, με στόχο την πλήρη εξομάλυνση της λειτουργίας της κλινικής και την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση όλων των περιστατικών.

Μεγάλη αναστάτωση και ανησυχία επικρατούν στο Νοσοκομείο Ζακύνθου και στους γονείς, καθώς η λειτουργία της Παιδιατρικής Κλινικής ανεστάλη λόγω της έλλειψης παιδιάτρων. Πριν από μερικές ημέρες, η μοναδική παιδίατρος του νοσοκομείου αρρώστησε και έλαβε πολυήμερη αναρρωτική άδεια, με αποτέλεσμα να ανασταλεί η λειτουργία της κλινικής, σύμφωνα με απόφαση της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του νοσοκομείου.

Όπως φαίνεται μετά το σάλο που ξέσπασε και τη μεγάλη δημοσιότητα που έλαβε το λουκέτο, θα γίνει εσωτερική μετακίνηση. Μετά από συντονισμένες ενέργειες όπως γράφει το imerazante.gr, το κενό καλύπτεται με τη μετακίνηση παιδιάτρου από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Ανακοίνωση για τις δύο νέες προκηρύξεις για παιδιάτρους στο νοσοκομείο Ζακύνθου που προστέθηκαν στη μεγάλη προκήρυξη, έβγαλε μέσω ανάρτησής του στα social media ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Η πλήρης ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Μετά τα τραγικά γεγονότα με την παιδίατρο στην Ζάκυνθο και την ΕΔΕ που διατάξατε, μείναμε εκεί με μία παιδίατρο. Δυστυχώς, αυτή παρουσίασε πρόβλημα υγείας. Σήμερα θα μετακινούσαμε δύο γιατρούς από το Ρίο και την Ακράτα αλλά μόλις πριν λίγο ο ένας παιδίατρος που θα μετακινούσαμε, μας ενημέρωσε ότι τραυματίστηκε χθες στο γυμναστήριο… Στη μεγάλη προκήρυξή μας συμπεριέλαβα δύο νέες προκηρύξεις παιδιάτρων για το νοσοκομείο Ζακύνθου. Το ανεβάζω και εδώ για να γίνει γνωστό ότι θα προσλάβουμε παιδίατρο για το νοσοκομείο Ζακύνθου με οποιαδήποτε μορφή εργασίας επιθυμεί, έχουμε εξασφαλίσει τις σχετικές πιστώσεις, έγραψε ο υπουργός Υγείας στο X.

Την άμεση στελέχωση της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου ζητούν η Ένωση Συλλόγων Γονέων των Μαθητών Ζακύνθου και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Ζακύνθου.

Ένωση Συλλόγων Γονέων: «Η απουσία παιδιατρικής κάλυψης αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των παιδιών»

Η ανακοίνωση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων αναφέρει: “Έχει περάσει ήδη ένα σημαντικό χρονικό διάστημα από το σοβαρό περιστατικό στο Νοσοκομείο Ζακύνθου με το βρέφος που χρειάστηκε επείγουσα διακομιδή. Το γεγονός ότι, τη στιγμή που κρίθηκε αναγκαία η άμεση ιατρική παρέμβαση, δεν υπήρχε παιδίατρος στη θέση της, είναι από μόνο του βαθιά ανησυχητικό και δεν μπορεί να αφήνει κανέναν αδιάφορο. Οι ακριβείς συνθήκες και ευθύνες διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Όμως, το ζήτημα δεν σταματά εκεί. Παρά τη σοβαρότητα του γεγονότος και την ανησυχία που προκάλεσε στην τοπική κοινωνία, και παρά το γεγονός ότι ήδη έχει περάσει αρκετός χρόνος, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική μέριμνα για την αποκατάσταση της λειτουργίας της Παιδιατρικής Κλινικής. Αντίθετα, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Το περιστατικό αυτό ανέδειξε, με τον πιο σκληρό τρόπο, μια πραγματικότητα που βιώνουμε εδώ και χρόνια : Την χρονίζουσα επικίνδυνη υποστελέχωση της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ζακύνθου. Του μοναδικού Νοσοκομείου ενός Νησιού με άνω των 40.000 μόνιμους κατοίκους, που υπερτετραπλασιάζονται τους καλοκαιρινούς μήνες. Δεν είναι η πρώτη φορά που το αναδεικνύουμε.

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Ζακύνθου έχει επανειλημμένα θέσει το ζήτημα της παιδιατρικής κάλυψης του νησιού, ζητώντας ουσιαστική ενίσχυση της κλινικής. Παρά τις παρεμβάσεις και τις επισημάνσεις μας, το πρόβλημα παραμένει και σήμερα γίνεται πιο οξύ από ποτέ. Μια κλινική που ήδη λειτουργούσε οριακά, με 2 και μόνο παιδιάτρους που μοιράζονταν τις βάρδιες, οδηγήθηκε αρχικά στο να καλύπτεται από 1 μόνο παιδίατρο, σε συνεχή εφημερία, το οποίο από μόνο του ενέχει κινδύνους για την ασφάλεια των παιδιών της Ζακύνθου.

Σήμερα, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο. Η μία παιδίατρος βρίσκεται σε αργία και η άλλη σε αναρρωτική άδεια, με αποτέλεσμα το Νοσοκομείο Ζακύνθου να μένει χωρίς καμία παιδιατρική κάλυψη. Ούτε για τα επείγοντα περιστατικά, ούτε για τη μαιευτική κλινική και τις γεννήσεις. Η κατάσταση αυτή είναι άκρως επικίνδυνη για τις οικογένειές μας. Την ίδια στιγμή, η κατάσταση στο νησί γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνη και έχει τα χαρακτηριστικά έκτακτης ανάγκης, καθώς καταγράφεται θάνατος από λεπτοσπείρωση, νοσηλείες πολιτών και παρουσία κλιμακίου του ΕΟΔΥ για τη διαχείριση της κατάστασης. Βρισκόμαστε πλέον μπροστά σε μια πολλαπλή υγειονομική πίεση, χωρίς το βασικό, δηλαδή επαρκή δημόσια υγειονομική κάλυψη.

Σε αυτές τις συνθήκες, η απουσία παιδιατρικής κάλυψης δεν αποτελεί απλώς έλλειψη. Αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία και την ασφάλεια των παιδιών και των οικογενειών του νησιού. Αυτή η κατάσταση, βέβαια, δεν μας προξενεί εντύπωση. Είναι αποτέλεσμα μιας διαχρονικής πολιτικής της τωρινής Κυβέρνησης αλλά και όλων των προηγούμενων που αφήνει τη δημόσια υγεία και την παιδεία να υποβαθμίζονται, να απαξιώνονται και να οδηγούνται σε κατάρρευση. Είναι αποτέλεσμα των αντίστοιχων πρακτικών του Υπουργείου Υγείας, που οδηγούν στην εξάντληση και την εξαθλίωση το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Στον αντίποδα, βλέπουμε την ιδιωτική υγεία εντός και εκτός Νοσοκομείων να ενισχύεται και να παρουσιάζεται ως «λύση», μεταφέροντας το βάρος στις οικογένειες. Δεν θα δεχτούμε να πληρώνουμε την υγεία των παιδιών μας. Δεν θα δεχτούμε να ζούμε με τον φόβο μη συμβεί κάτι. Απαιτούμε:

– Άμεση στελέχωση της Παιδιατρικής Κλινικής με μόνιμους παιδίατρους, με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού.

– Κατεπείγουσα κάλυψη των αναγκών της Παιδιατρικής Κλινικής με ευθύνη του κράτους, εδώ και τώρα.

– Πλήρη και ασφαλή κάλυψη όλων των εφημεριών με φυσική παρουσία.

– Ενίσχυση του Νοσοκομείου Ζακύνθου με όλο το απαραίτητο προσωπικό.

– Ουσιαστικό σχεδιασμό δημόσιας υγείας με βάση τις ανάγκες του πληθυσμού της Ζακύνθου.

– Δημόσια και δωρεάν υγεία για όλα τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις.

Η υγεία και η ζωή των παιδιών μας δεν είναι ούτε προνόμιο, ούτε εμπόρευμα. Καλούμε όλους τους γονείς και την τοπική κοινωνία να μην μείνουν θεατές. Να διεκδικήσουμε μαζί αυτά που μας ανήκουν”

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού: «Τα παιδιά μας δεν θα γίνουν οι «παράπλευρες απώλειες» της υποστελέχωσης»

Στην ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου αναφέρονται τα εξής: “Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων καταγγέλλει δημόσια και απερίφραστα την 10ημερη αναστολή λειτουργίας της Παιδιατρικής Κλινικής του Νοσοκομείου Ζακύνθου, επειδή η μοναδική παιδίατρος του νοσοκομείου λαμβάνει αναρρωτική άδεια. Είναι απαράδεκτο εν έτη 2026, σε ένα νησί με εκατοντάδες παιδιά, με σχολεία, βρέφη, τουρισμό και αυξημένες ανάγκες, η δημόσια υγεία να καταρρέει με μια άδεια! Να μην υπάρχει επαρκής στελέχωση γιατρών, παιδιάτρων, ώστε να λειτουργεί ομαλά ένας φορέας υγείας, μια κλινική και μάλιστα η πλέον “ευαίσθητη” όπως η παιδιατρική. Δεν μπορεί να μπαίνει «λουκέτο» επειδή το κράτος απέτυχε να στελεχώσει επαρκώς ένα νοσοκομείο. Δεν μπορεί οι γονείς να αγωνιούν αν θα χρειαστεί να φύγουν εκτός νησιού για μια παιδιατρική εξέταση ή ένα επείγον περιστατικό. Η κυβέρνηση και το υπουργείο υγείας οφείλουν να προβούν σε άμεσες προσλήψεις παιδιάτρων και ο βουλευτής Ζακύνθου να σταθεί αρωγός προς αυτή την κατεύθυνση κάνοντας τα αδύνατα δυνατά ώστε να αρθεί άμεσα αυτή η επικίνδυνη για τα παιδιά μας κατάσταση. Δεν ανεχόμαστε άλλο την αδράνεια. Δεν ανεχόμαστε άλλο την υποβάθμιση. Δεν ανεχόμαστε να θεωρείται ως “φυσικό επακόλουθο” το κλείσιμο μιας κλινικής χωρίς να έχει εξασφαλιστεί η κάλυψη σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού. Δεν ανεχόμαστε να μετακυλίεται η ευθύνη, ο φόβος στις οικογένειες, αλλά και το κόστος. Δεν ανεχόμαστε να αντιμετωπίζονται τα παιδιά μας ως βαρίδια, ως παιδιά β κατηγορίας. Ζητούμε :

-Άμεση κάλυψη της Παιδιατρικής Κλινικής με γιατρούς, έστω και προσωρινά ΚΑΙ

-Μόνιμες προσλήψεις παιδιάτρων, ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά αυτό το φαινόμενο.

-Τα παιδιά μας δεν θα γίνουν οι «παράπλευρες απώλειες» της υποστελέχωσης.

-Η υγεία τους είναι αδιαπραγμάτευτη”.