«Η ΝΔ καλά θα κάνει να συγκεντρωθεί στη δουλειά που έχει μέχρι την ώρα των εκλογών» είπε μεταξύ άλλων από το 7ο OT FORUM ο Βασίλης Κικίλιας.

Για τις γεωπολιτικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αλλά και τα εσωκομμματικά της Νέας Δημοκρατίας ενόψει εκλογών, μίλησε στο 7ο OT FORUM ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας.

«Η ναυτιλία αποτελεί μια μοναδική γέφυρα συνεργασίας σε έναν αβέβαιο κόσμο και την κινητήριο δύναμη για την ελληνική και την παγκόσμια οικονομία» είπε μεταξύ άλλων forum για τα «100 χρόνια Οικονομικός Ταχυδρόμος».

Ερωτώμενος για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή επισήμανε πως πρόκειται για μια άκρως προβληματική κατάσταση. «Μας δυσκολεύει η αλήθεια είναι, γι’ αυτό και πρώτη μας μέριμνα είναι πώς θα γυρίσουν με ασφάλεια πίσω οι Ελληνες ναυτικοί» είπε χαρακτηριστικά ενώ μεταξύ άλλων εξέφρασε την επιθυμία όλων για μία έξοδο από αυτή την κατάσταση.

Ωστόσο δεν δίστασε να εκφράσει τους φόβους του ότι όσο επεκτείνεται η κρίση, υπερπολλαπλασιάζονται τα προβλήματα στην οικονομία.

«Οι πόλεμοι αυτήν την ώρα σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή δημιουργούν πληθωριστικές τάσεις και μεγάλη πίεση στους μισθούς και στην ανταγωνιστικότητα, καθώς μάλιστα το 80% και πάνω του παγκόσμιου εμπορίου γίνεται διά θαλάσσης. Όλοι επηρεάζονται από τις συγκρούσεις αυτές, επηρεάζονται τα μεταφορικά και σε Ευρώπη και στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα οι τιμές προϊόντων στο ράφι και συνακόλουθα στα νοικοκυριά να αυξάνονται» δήλωσε ο Βασίλης Κικίλιας και σημείωσε πως «η ελληνόκτητη ναυτιλία είναι πρώτη δύναμη στον κόσμο και αυτός μας δίνει ισχυρές διαπραγματευτικές δυνατότητες. Η δυνατότητα τα πλοία να πλέουν ελεύθερα και να μην εμπλέκονται σε πολεμικά και πολιτικά σενάρια είναι θεμελιώδης».

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Για τις κυρώσεις στον ρωσικό σκιώδη στόλο και αν πέτυχαν τον σκοπό τους, ο Βασίλης Κικίλιας τόνισε πως «πουθενά οι κυρώσεις δεν πέτυχαν στο 100% όλα αυτά τα χρόνια. Όμως συντασσόμαστε ενάντια στον σκιώδη στόλο. Οτιδήποτε προκύπτει σύμφωνα με τους διεθνείς και ευρωπαϊκούς νόμους και έχουν να κάνουν με κυρώσεις που δυσκολεύουν ή καταπολεμούν τον σκιώδη στόλο μας βρίσκουν σύμφωνους και μαζί».

Ο Βασίλης Κικίλιας ρωτήθηκε και για τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ και σημείωσε πως ο θάλαμος επιχειρήσεων μιλάει τρεις φορές την ημέρα με τα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή του Κόλπου, διαβεβαιώνοντας πως με τη σύμφωνη γνώμη των πληρωμάτων πηγαίνουν τα πλοία εκεί.

Τόνισε μεταξύ άλλων πως η ναυτιλία και όλες οι επενδύσεις και τα επαγγέλματα γύρω από αυτές, αποτελούν μια μοναδική ευκαιρία. «Πρέπει να οδηγήσουμε τα παιδιά σε μια άλλη οδό. Η θάλασσα μπορεί να είναι η διαφυγή της επιτυχίας, του ονείρου, της ανάπτυξης και της ευημερίας για την επόμενη γενιά. Είναι η στιγμή οι πολύ καλά πληρωμένες δουλειές στον τομέα της ναυτιλίας και η ανάγκη για παραπάνω κόσμο, να δώσουν ώθηση στην παρότρυνση στην ελληνική οικογένεια. Η ναυτιλία δίνει το 9% του ΑΕΠ της χώρας με καλά πληρωμένες δουλειές. Η ναυτιλία, το high end yachting, τα logistics σε συνδυασμό με τον τουρισμό, συνδημιουργούν ένα hub ανάπτυξης της βαριάς βιομηχανίας και του τουρισμού μαζί. Είναι υποχρέωσή μας στην επόμενη γενιά να μεταλαμπαδεύσουμε όσα χρειάζεται, για να μην βγουν οι νέοι στο εξωτερικό».

Περί Νέας Δημοκρατίας

Σχολιάζοντας το τρέχον πολιτικό τοπίο, ο Βασίλης Κικίλιας σημείωσε πως «για εμάς ως ΝΔ κάνει κακό η συζήτηση της μικροπολιτικής, της πρώτης, δεύτερης κάλπης κ.λπ. Εμείς έχουμε μία μάχη μπροστά μας. Η τύχη της κυβέρνησης αυτήν τη στιγμή, για το ποιος θα έχει στα χέρια του την τύχη των ανθρώπων, περνάει από εμάς…» και συμπλήρωσε πως «Η ΝΔ καλά θα κάνει να συγκεντρωθεί στη δουλειά που έχει μέχρι την ώρα των εκλογών, να εξηγήσει στον κόσμο τι έχει κάνει και τι βλέπει οραματικά για την επόμενη τετραετία, και αυτό θα το πιστώσει ο λαός μαζί με τα 52 χρόνια της μεταπολίτευσης».

Με πληροφορίες του OT